The Weeknd confirmó que el contenido de “My dear melancholy” va dedicado a Selena Gómez

Luego de la polémica generada por el lanzamiento del nuevo álbum de The Weeknd un escándalo se desató en redes sociales y llegó en compañía de memes, mismos que llegaron a la conclusión de que el álbum de “My dear melancholy” tiene dedicatoria y por supuesto iba dirigido a su ex pareja Selena Gómez.

Si tienes un fin de semana sad, aquí te dejamos la lista de reproducción más buscada en las plataformas:

La relación entre el vocalista de The Weeknd y la intérprete de “Love you like a love song baby” concluyó, luego de estar juntos a lo largo de casi 11 meses. Sin duda fue una problemática para muchos de los seguidores, ya que su relación era considerada una de las más estables y su ruptura espontánea dejo boca abierta a una gran cantidad de fans.

Selena Gómez y The Weeknd

Cabe destacar que posterior a la separación de dichos artistas, The Weeknd no anunció álbum hasta ahora, pues la ruptura estaba reciente y se comentaba que uno de los principales factores para concluir la relación fue que el intérprete de “Earned it” estuviera lejos de ella pues se encontraba de gira con su álbum “Starboy”. Y ahora presenta "My dear melancholy" con "Call Out My Name".

Muchos seguidores reaccionaron al momento:

Acabo de escuchar My dear Melancholy y me dieron ganas de darle un abrazo a The Weeknd y unos vergazos a Selena. — Escanor (@RaulMedrano1) 31 de marzo de 2018

Acabo de escuchar “My Dear Melancholy, “ de The weeknd y pinche Selena te mamaste :) — Jorge Monreal (@soyjorgemonreal) 31 de marzo de 2018

Yo ya había salido de mi depresión y The Weeknd saco "My Dear Melancholy" así no se puede. — Gabriela Martínez (@gabrielagfmr) 31 de marzo de 2018

Selena Gomez pausando My Dear Melancholy cada vez que Justin Bieber entra en la habitación: pic.twitter.com/v5D6zAmTIg — Jander Franco. (@JanderFranco) 31 de marzo de 2018

Por otro lado Selena Gómez no perdió el tiempo y volvió a los brazos de su primer y gran amor Justir Bieber, con quien admitió no tener una relación y que poco después fue declarado lo contrario, después de haberlos visto pasear en bicicleta por las calles de Los Ángeles el pasado 1 de Noviembre del 2017.

Selena Gómez fue captada paseando en bicicleta con Justin Bieber, Los Ángeles

Dentro de los éxitos, The Weeknd se ha caracterizado por interpretar diversos temas, tales como Can’t feel my face, Presage o la colaboración especial que tuvo al formar parte de la banda sonora en la película 50 Sombras de Grey, con Earned It, misma que sin duda fue una de las mejores canciones de la saga según se anunció en medios de comunicación o mejor aún, su más reciente participación en Black Panther con el tema Pray for me, en colaboración con Kendrick Lamar.