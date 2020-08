The Weeknd confiesa porqué le escribió un álbum a Selena Gomez tras separación

En una nueva entrevista con 'Esquire', The Weeknd reveló por qué solo había seis canciones en el álbum que escribió después de su separación de Selena Gomez en 2017.

The Weeknd tuvo la tarea de nombrar cuáles de sus cinco canciones lo definían mejor durante su nueva entrevista con Esquire. Curiosamente, ninguna pista de su EP de 2018, My Dear Melancholy, apareció en la lista. Este disco fue lanzado pocos meses después de que The Weeknd se separara de Selena Gomez, y aparentemente tiene muchas referencias a la cantante, así como a otra de las otras ex famosas de The Weeknd, Bella Hadid.

¿Por qué The Weeknd le escribió canciones a Selena?

Terminar la relación que tenía con Selena Gomez fue muy doloroso para The Weeknd

Sin embargo, a pesar de no hacer referencia al EP en su biografía de cinco canciones, The Weeknd mencionó brevemente la escritura del álbum durante su entrevista con Esquire. “La razón por la que fue tan corto es como, creo que no tenía nada más que decir sobre esto”, explicó. "Lo que sea. Era como una obra de arte catártica. Y sí, fue breve, porque eso es todo lo que tenía que decir sobre la situación". Sin embargo, confirmó que escribir el disco lo hizo sentir mejor después de la separación. "Eso hubiera apestado si no fuera así", agregó.

The Weeknd y Selena comenzaron a salir en enero de 2017, solo unos meses después de su separación de Bella. Su romance duró hasta ese octubre. Después de la separación, no pasó mucho tiempo antes de que Selena comenzara a pasar tiempo con su ex, Justin Bieber, nuevamente. Eso duró hasta principios de marzo de 2018 (ahora, Justin está casado con Hailey Baldwin). Mientras tanto, el cantante The Weeknd volvió a estar junto a Bella en 2018. Se separaron nuevamente en 2019, pero aparentemente se han mantenido amistosos después de la ruptura.

Poco después de su separación de Selena Gomez, The Weeknd lanzó su disco

La canción del artista de My Dear Melancholy que generó más rumores sobre la relación de The Weeknd con Selena fue "Call Out My Name". La canción incluía letras como, "Te ayudé a salir de un lugar roto" y "Supongo que era solo otra parada en boxes" hasta que te decidiste "(una aparente referencia a que Selena volverá a estar con Justin).

¡The Weeknd incluso insinuó que contemplaba darle a Selena uno de sus riñones cuando necesitaba un trasplante que le salvó la vida en 2017! “Casi me corto un pedazo de mí mismo por tu vida”, cantó. Selena finalmente obtuvo el riñón de su amiga Francia Raisa.