The Weeknd anuncia nuevas fechas para su tour ¿Vendrá a México?

Hace un par de días se dio a conocer las nuevas fechas del The After Hours Tour, la gira de conciertos que The Weeknd realiza a nivel internacional para promocionar el álbum del mismo nombre, y el cual tuvo que ser pospuesto a causa de la pandemia del coronavirus.

Según la imagen que compartió el mismo The Weeknd en su cuenta de Instagram, su gira de conciertos esta programada para iniciar el próximo 14 de enero del 2022 y terminaría el 16 de noviembre de ese mismo año; en ese tiempo visitará ciudades de Estados Unidos, Europa y Canadá.

Al ver que varios países no fueron incluido en la nueva etapa del The After Hours Tour, varios fanáticos del canadiense utilizaron sus redes sociales para mostrar su descontento con la productora Live Nation, quien horas más tarde anunció que México, Australia, América del Sur y el sudeste asiático serían incluidos en la gira de conciertos.

Hasta el momento se desconocen el nombre de las ciudades de México a donde llegará el tour de The Weeknd, pero probablemente los conciertos sean realizados en Monterrey, Guadalajara y la CDMX; en lo que respecta a las fechas, se cree que el cantante canadiense se presente en tierra azteca a principios del 2023.

The After Hours Tour, un rotundo éxito

The After Hours Tour de The Weeknd se ha convertido en una de las giras de conciertos más lucrativas del 2020, pues según registros, este ha vendido más de un millón de boletos para los 104 conciertos que ha programado realizar en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Además del éxito que ha tenido su gira, The Weeknd sigue conquistando el mundo de la música con su álbum After Hours, el cual se ha posicionado en las primeras posiciones de las listas de popularidad; también conquistó al público con su impresionante presentación en el show del medio tiempo en el Super Bowl LV.

¿Irías a un concierto de The Weeknd? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram