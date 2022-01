The Weeknd anuncia lista de canciones para su nuevo álbum 'Dawn FM'

The Weeknd, cuyo nombre completo es Abel Makkonen Tesfaye, lanzará su nuevo álbum (quinto) de estudio el 7 de enero. El álbum se titula Dawn FM. El 5 de enero, The Weeknd adelantó la lista de canciones de su nueva música , revelando que el álbum tiene 16 canciones.

The Weeknd lanzó un tráiler de 'Dawn FM'. El 5 de enero, The Weeknd compartió varios adelantos de Dawn FM en las redes sociales. Un avance de Dawn FM reveló la lista de canciones del álbum.

Dawn FM tendrá 16 canciones

1. “Dawn FM”

2. “Gasoline”

3. “How Do I Make You Love Me?”

4. “Take My Breath”

5. “Sacrifice”

6. “A Tale by Quincy”

7. “Out of Time”

8. “Here We Go…Again”

9. “Best Friends”

10. “Is There Someone Else?”

11. “Starry Eyes”

12. “Every Angel Is Terrifying”

13. “Don’t Break My Heart”

14. “I Heard You’re Married”

15. “Less Than Zero”

16. “Phantom Regret by Jim”

The Weeknd lanzó previamente la canción "Take My Breath" como sencillo el 6 de agosto de 2021.

Jim Carrey aparecerá en 'Dawn FM'

Basado en el teaser trailer, se espera que Dawn FM cuente con Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never y el actor Jim Carrey como colaboradores.

Después de que The Weeknd lanzara el primer tráiler de Dawn FM el 3 de enero, Carrey tuiteó : “Anoche escuché Dawn FM con mi buen amigo Abel @theweeknd. Era profundo y elegante y me bailaba por la habitación. Estoy encantado de formar parte de su sinfonía ".

En el anuncio de la lista de canciones de Dawn FM , se puede escuchar la voz de un hombre en el punto medio del tráiler.

La voz, que se parece mucho a Carrey, dice: "Dios sabe que la vida es un caos, pero hizo una cosa cierta: tienes que relajar tu mente, entrenar tu alma para alinearse y bailar hasta que encuentres ese boogaloo divino".

Dawn FM se lanzará el 7 de enero a la medianoche (EST).

