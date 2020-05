The Weeknd anuncia las nuevas fechas de su tour “After Hours”/Foto: El Quinto Beatle

2020 se perfila como otro gran año para The Weeknd, con un nuevo álbum, una gira mundial y un gran recibimiento por parte de los fans. Sin embargo, su esperado tour “After Hours” tuvo que cambiar varias fechas de presentación ante la pandemia mundial.

A pesar de esta situación, el álbum no puede quedarse sin su gira de conciertos que los millones de fans esperan. Así que este miércoles por la tarde, The Weeknd reveló fechas reprogramadas para la gira "After Hours", que notablemente verá casi todos los shows.

The Weeknd tendrá un año muy productivo en el 2021/Foto: Grazia

De acuerdo con el reprogramado calendario, los conciertos se llevarán a cabo casi exactamente un año después de su fecha original, solo la fecha de Nueva Orleans ha sido cancelada por cuestiones que han quedado fuera del control del equipo del artista.

A fines de marzo, poco después de que se pospuso la gira, The Weeknd enfatizó a la revista Variety que la gira todavía estaba en pie, y no sería cancelada. El equipo del músico tuvo que reorganizar las fechas, lo cual es desafortunado para múltiples fans, pero se trató de hacer lo mejor posible para la mayoría.

El tour de The Weeknd será en el 2021

La reprogramada gira comienza en Vancouver, como estaba previsto, pero el 12 de junio de 2021, y termina en Berlín en noviembre, con más fechas que se anunciarán pronto según el cantante de “Blinding Lights”.

Todos los boletos serán transferibles a las fechas recién programadas. El recorrido le pide a los titulares de boletos que conserven sus boletos, ya que serán válidos por las nuevas fechas. Si eres titular de una entrada y no puedes asistir al nuevo espectáculo, recibirás un correo electrónico directamente que te permitirá solicitar un reembolso.

El cuarto disco “After Hours” del cantante canadiense de origen etíope fue estrenado el pasado 20 de marzo, cuenta con 14 canciones entre las cuales destacan “In your eyes”, “Blinding Lights”, “Heartless”, entre otras.