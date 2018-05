The Weeknd anuncia concierto en el Palacio de los Deportes

The Weeknd vendrá a México a ofrecer concierto, actuará el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes, la preventa de boletos será los próximo 8 y 9 y la venta en general, a partir del 10 de mayo, con precios que van de los 2,150 a 480 pesos mexicanos.

Los boletos para el show del músico, de origen etíope cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, estarán disponibles en Preventa Banamex los días 8 y 9 de mayo.

La venta general para el rectal de The Weeknd empezará el próximo 10 de mayo por Ticketmaster, y los costos son: General A: $2,150, General B: $1,790, Sección D: $980, Sección E: $480.

El también productor de 28 años salió del anonimato en 2010, gracias a las canciones que subía a YouTube.

En 2013 The Weeknd ganó fama mundial con su sencillo I Can't Feel My Face y posteriormente presentó un disco con colaboraciones como Daft Punk, Kendrick Lamar y Lana del Rey.

Su pasada relación con la cantante Selena lo convirtió también en un personaje mediático, tras su publicitado rompimiento con la modelo de Victoria's Secret, Bella Hadid.

The Weeknd comenzó su carrera en 2011 con House of Balloons. A lo largo de su carrera ha logrado posicionar sus canciones entre las más escuchadas y ha ganado varios Grammy por materiales discográficos como Beauty Behind the Madness.

Su próximo concierto en el Palacio de los Deportes significará la primera vez que se presenta en México. Cabe destacar que el cantante acaba de finalizar su gira Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour. ¿Estás listo para verlo en vivo?

Cuándo: 22 de octubre 20:30 horas

Dónde: Palacio de los deportes

Costo: $480 a $2,150