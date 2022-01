The Weeknd anuncia colaboración con Jim Carrey en su nuevo álbum “Dawn FM”

The Weeknd anunció a Jim Carrey como uno de los invitados a su próximo álbum “Dawn FM”, que está programado para lanzarse el 7 de enero.

Poco después de que la estrella estadounidense del R&B anunciara el título del álbum, el famoso comediante y actor alabó el próximo lanzamiento a través de sus redes sociales.

“Escuché Dawn FM con mi buen amigo Abel @theweeknd anoche. Fue profundo y elegante y me hizo bailar por toda la habitación. Estoy emocionado de formar parte de su sinfonía”, escribió Jim Carrey en Twitter en respuesta al anuncio del músico.

Luego The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, agradeció a Carrey por su misteriosa participación en el álbum: “"Es kismet. Círculo completo ”, respondió la cantante, agregando una cara sonriente con un emoji de lágrima.

Jim Carrey es vecino de The Weeknd

La relación del músico y el actor de 'La máscara' comenzó de un modo totalmente inesperado.

The Weeknd trabajando con Carrey puede no tener sentido en el papel, pero resulta que los dos son vecinos. El año pasado, el artista de Republic Records le dijo a GQ cómo se conocieron.

“Vivía literalmente como dos edificios abajo de mí”, dijo The Weeknd. “Él tenía un telescopio y yo tenía un telescopio. Él estaba como, “¿Dónde vives? ¿En qué piso vives?" Yo estaba como, bla, bla, bla. Y miramos por las ventanas de nuestros telescopios y pudimos vernos”, explicó.

Nuevo álbum de The Weeknd

Anunciado como “un nuevo universo sónico de la mente de The Weeknd, Dawn FM también incluye colaboraciones con Quincy Jones, Tyler, the creator, Lil Waine y Oneohtrix Point Never,

Dawn FM es la continuación del cuarto álbum de The Weeknd, After Hours, que debutó en la cima del Billboard 200 en marzo de 2020. Incluyó el sencillo récord "Blinding Lights", que recientemente se convirtió en la mejor canción de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando a "The Twist" de Chubby Checker.

¿Qué opinas de la colaboración de Jim Carrey con The Weeknd? ¿También esperas con ansias el lanzamiento de Dawn FM? Cuéntanos en los comentarios. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.