The Weeknd admite que ya no le importan los Grammys después del desaire

Cuando se anunciaron las nominaciones al Grammy en noviembre, los fanáticos se sorprendieron de que The Weeknd, cuyo álbum "After Hours" fue uno de los más grandes de 2020, fue completamente ignorado.

En ese momento, tuiteó que los Grammy eran "corruptos" y que se le debía "transparencia". Ahora el cantante dice que lo superó.

En declaraciones a Billboard, el artista, cuyo nombre de nacimiento es Abel Tesfaye, dijo:

"Mira, a mí personalmente ya no me importa. Tengo tres premios Grammy, que ahora no significan nada para mí, obviamente", admitió.

"No es como, 'Oh, quiero el ¡Grammy! Es solo que esto sucedió, y estoy dispuesto a ponerme frente al fuego, siempre que nunca vuelva a suceder", declaró. "De todos modos, soy un asco dando discursos", agregó. "Olvídate de los premios".

A The Weeknd sí le afectó no ser nominado en los Grammys 2021

The Weeknd, sin embargo, se abrió sobre cómo lo afectó el desaire. "Utilizo un puñetazo como una analogía. Porque simplemente me golpeó de la nada", explicó. "Definitivamente ... sentí cosas. No sé si fue tristeza o enojo. Creo que fue sólo confusión".

Continuó: "Solo quería respuestas. Como, '¿Qué pasó?' Hicimos todo bien, creo. No soy una persona arrogante. No soy arrogante. La gente me dijo que iba a ser nominado. El mundo me dijo. Como, 'Este es, este es tu año'. Todos estábamos muy confundidos".

The Weeknd ha ganado tres Grammys en su carrera, pero el cantante está tan decepcionado con los premios que ya no le importa si lo vuelven a nominar o no/Foto: Slang

El cantante de "Blinding Lights" también dijo que cree que algo más que la música podría haber sido un factor.

"Creo que la única respuesta real es que en los últimos 61 años de los Grammy, solo 10 artistas negros han ganado el álbum del año", señaló. "No quiero hacer esto sobre mí. Eso es solo un hecho".

The Weeknd ahora se está preparando para su actuación de medio tiempo en el Super Bowl, que durará 24 minutos, en lugar de los 12 habituales. También ha aportado $ 7 millones de su propio dinero, dice su equipo, "para hacer que este espectáculo de medio tiempo sea lo que previsto ". Veremos su visión el 7 de febrero.

Te recomendamos leer: The Weeknd acusa a los Grammys de corrupción ¿fraude?

¿Crees que The Weeknd sí debía ser nominado por el álbum After Hours? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.