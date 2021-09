The Wanted anuncia su regreso con un nuevo disco

Luego de marcar a varias generaciones y retirarse de los escenarios, los chicos de The Wanted, anunciaron su regreso a través de la cuenta de Twitter de Max George, uno de los integrantes más emblemáticos y queridos por el público. Por si fuera poco, la agrupación británica-irlandesa volverá con un nuevo disco del cual no se han dado más detalles.

Por un video que se viralizó en redes sociales se ve a Tom, Siva, Max, Jay y Nathan, reencontrándose inesperadamente en la sala de espera de un hospital, lugar en el que después de siete años acaban aceptando la propuesta de una reunión.

El año pasado todos los fans del grupo recibieron una noticia muy fuerte; Tom Parker fue diagnosticado con tumor cerebral y se debatió entre la vida y la muerte.

The Wanted regresa con nuevo disco

La banda anunció su regreso a los escenarios

Pese a todas las sorpresas, la que realmente importó para todos los fans que el regreso del grupo para lanzar su disco Most Wanted - Greatest Hits que será lanzado el 12 de noviembre de este año.

Así mismo se indicó que estarán actuando en el Royal Albert Hall como parte del concierto de Tom: Inside My Head.

Todo esto forma parte de un evento benéfico que el cantante quiso llevar a cabo para recaudar fondos para las fundaciones Stand Up To Cancer y The National Brain Appeal. Esto ocurre tras el diagnóstico de su tumor cerebral.

¿Qué fue de los integrantes de The Wanted?

El regreso de The Wanted podría ser en noviembre

El grupo se separó un 22 de enero de 2014 pese a los deseos de todos sus fans quienes se mostraron fieles en cada momento. Conquistó la máxima fama y fue en medio de ella que todos decidieron tomarse un descanso.

Hace 7 años, The Wanted estuvo en México en un icónico concierto y una firma de autógrafos que reunió a millones de personas.

