The Walking Dead mostrará la mayor amenaza zombie en final de temporada 10

Los sobrevivientes de The Walking Dead volverán a luchar contra los muertos y temerán a los vivos en el final de la temporada 10, "A Certain Doom", donde nuestros héroes se encuentran rodeados por una horda de caminantes (zombies) de miles de kilómetros comandada por un Beta desquiciado (Ryan Hurst).

Escondido entre esta legión de zombis se encuentran susurradores con cuchillos, enemigos humanos que se mezclan con los caminantes disfrazándose en la carne de los muertos y el propio Beta, el más reciente de los temidos enemigos humanos en The Walking Dead.

Cuando los veamos a continuación, Daryl Dixon (Norman Reedus) y otros héroes deben ponerse su propio camuflaje para salir de la colosal manada que invade el escondite de la torre del hospital del grupo, antes de que sea aniquilado por el ejército de caminantes que una vez perteneció al líder, Whisperer Alpha (Samantha Morton).

"En este caso particular, nuestra gente, sabemos que saben cómo moverse dentro de la manada. Lo hemos visto desde el episodio 2 de la temporada 1 ['Tripas'], cuando se pusieron las entrañas del caminante. Pero lo han hecho. nunca tuvo que maniobrar dentro de una manada que también tiene seres humanos", dijo el director final de la temporada, Greg Nicotero, cuando habló del episodio durante la Comic-Con @ Home virtual.

"Entonces, todo el desafío para ellos que intentan descubrir cómo van a salir de la situación es que no pueden ser tan sigilosos como lo son usualmente porque en realidad hay personas, hay Susurradores dentro y entre la manada de caminantes".

La temporada 10 de The Walking Dead finalmente termina proceso de post- producción

Esta complicación "aumenta un poco las apuestas", agregó Nicotero, quien previamente advirtió sobre el final asombroso del episodio.

The Walking Dead finalmente estrenará final de temporada

El penúltimo episodio de la temporada, "The Tower", terminó con un gran suspenso propio cuando el ejército de Beta marchó sobre nuestros sobrevivientes ahora atrapados.

Cuando The Walking Dead retome sus transmisión en octubre, el final de la temporada continuará donde lo dejamos: con el padre Gabriel (Seth Gilliam) y otros héroes luchando por montar lo que podría ser su última posición en la batalla final de la Guerra de los Susurradores.

Los Susurradores fueron presentados en el episodio, "Who Are You Now?"

"Me encantaron las últimas tomas del episodio 15, donde ves a Beta con los miles de caminantes avanzando hacia la torre. Realmente tengo que darle a Angela [Kang, showrunner] y a los escritores un gran, gran aprobación, porque sentí que la trayectoria de esta temporada, la forma en que se desarrolló la temporada, simplemente sentí que cada episodio te dio algo más que episodio anterior. Se sentía como si estuvieras en este gran viaje", dijo Nicotero.

El final de la temporada 10 estaba programado para emitirse el domingo 12 de abril antes de que el episodio de efectos especiales se retrasara debido al coronavirus.

Te puede interesar: SERIES: The Walking Dead y sus spin-off revelan fechas de estreno

"A Certain Doom" ahora se estrena el domingo 4 de octubre en AMC y será seguido por el estreno de la nueva serie, The Walking Dead: World Beyond. Dinos en los comentarios, ¿Crees que el nuevo spin-off de The Walking Dead tenga el éxito de la serie original?