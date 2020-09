The Walking Dead llegó a su fin, TERMINA oficialmente con la temporada 11 ¡Nooo!

The Walking Dead termina oficialmente después de su undécima temporada. La temporada 11 será una temporada de gran tamaño, que ofrecerá al programa un giro de despedida de 24 episodios, y su emisión comenzará en el otoño de 2021.

La ejecución de 24 episodios abarcará el otoño de 2021 y el comienzo de 2022. No está claro si se dividirá en tres segmentos de 8 partes o en dos mitades de 12 partes. El programa de zombies de AMC comenzó en 2010 con su primer episodio Days Gone Bye transmitido en Halloween.

En los años que siguieron, The Walking Dead se convirtió en un éxito mundial, reclamando el puesto número 1 en cable y generando varios programas derivados, incluidas dos series nuevas más que seguirán su conclusión.

The Walking Dead termina tras 10 años

"Han pasado diez años; lo que queda por venir son dos historias más que contar más allá de eso", dijo el director de contenido de The Walking Dead, Scott Gimple.

Tras 10 años de producción The Walking Dead finalmente ha llegado a su fin

"Lo que está claro es que este programa ha sido sobre los vivos, por un elenco apasionado, un equipo de escritores, productores que han dando vida a la visión presentada por Robert Kirkman en su brillante cómic, y con el apoyo de los mejores fanáticos del mundo. Nos queda mucha historia emocionante por delante que contar en The Walking Dead, y luego, este final será el comienzo de más Walking Dead: nuevas historias y personajes, rostros y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que conducirá a nuevos estrenos. La evolución está sobre nosotros. The Walking Dead vive".

Dos Spin-off de The Walking Dead seguirán

Tras la conclusión de la serie insignia Walking Dead, un spin-off centrado en Norman Reedus como Daryl Dixon y Melissa McBride como Carol Peletier entrará en producción. La showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, dirigirá el programa derivado de Daryl y Carol.

También habrá una serie de antología de Tales From The Walking Dead que seguirá a diferentes personajes en cada episodio, explorando áreas del universo de The Walking Dead que han quedado sin descubrir.

Se lanzará una nueva serie Spin-off de The Walking Dead

"Estoy ansioso por trabajar con nuestros brillantes escritores, productores, directores, elenco y equipo para dar vida a este capítulo final épico de la historia de Robert Kirkman para nuestros fans durante los próximos dos años", dijo Kang.

"La serie insignia de The Walking Dead ha sido mi hogar creativo durante una década, por lo que es agridulce ponerle fin, pero no podría estar más emocionado de trabajar con Scott Gimple y AMC para desarrollar una nueva serie para Daryl y Carol. Trabajar con Norman Reedus y Melissa McBride ha sido lo más destacado de mi carrera y estoy encantada de que podamos seguir contando historias juntos".

Hay programas derivados adicionales en desarrollo, ya que la red busca mantener a algunos de los miembros del elenco y personajes populares a bordo, avanzando con la franquicia más allá de la conclusión de The Walking Dead, pero ninguno se ha hecho oficial en este momento.

The Walking Dead tiene su final original de la temporada 10 programado para transmitirse el 4 de octubre. Se producirán 10 episodios más de la temporada 10 a partir de octubre y se emitirán a principios de 2021. La temporada 11 entrará en producción a principios de 2021.

TE PUEDE INTERESAR: SERIES: The Walking Dead y sus spin-off revelan fechas de estreno

Mientras que Fear the Walking Dead transmitirá su sexta temporada el 11 de octubre. The Walking Dead: World Beyond seguirá al final de la temporada 10 de The Walking Dead en octubre y los nuevos episodios de Fear the Walking Dead con su primera temporada. Una película de The Walking Dead protagonizada por Andrew Lincoln como Rick Grimes todavía está en desarrollo en Universal y Skybound.