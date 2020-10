¿The Walking Dead lanzará serie animada? Scott Gimple revela los detalles

The Walking Dead tiene planeados varios spin-off a medida que la serie principal se acerca a su verdadero final, pero el director de contenido Scott Gimple revela que la saga de zombies de AMC podría continuar en forma animada además de las series de "Carol & Daryl" y "Tales of the Walking Dead".

Con "Tales of the Walking Dead", se presentarán nuevos personajes y volverá a visitar rostros familiares para arcos breves y episódicos. Con la nueva serie que trae un formato de narración completamente nuevo a la franquicia AMC, Scott Gimple sugiere que los episodios animados están ciertamente sobre la mesa y en realidad son un objetivo.

"Diré que una cosa que estoy mirando con atención es la animación. Quiero decir, [Robert Kirkman, cuyo cómic Invincible está en producción como un drama animado de una hora en Amazon] tiene mucho talento para eso, así que eso es todo para mí".

AMC adaptó los cómics de Robert Kirkman a serie de televisión en 2010

"[El co-creador de World Beyond, Matt Negrete] y yo, inicialmente trabajamos juntos en animación en el pasado. Y luego también fuimos a la universidad juntos. ... Pero quiero decir, Invincible va a ser algo realmente interesante de ver. ¿Animación de una hora? Y el cómic es divertido, pero no es una comedia y se vuelve súper oscuro y dramático con regularidad. Así que no puedo esperar para eso. Y Kirkman podría liderar el camino en eso también. Puede llevarnos de regreso a una serie animada de Walking Dead", dijo el productor de AMC.

El universo The Walking Dead se expande

A medida que la franquicia continúa expandiéndose, con Fear the Walking Dead que lanzó recientemente su sexta temporada y The Walking Dead: World Beyond de 2 temporadas y 20 episodios, Scott Gimple tiene los ojos abiertos para más oportunidades nuevas, expansiones, y cohesión.

Este podría ser el regreso de rostros familiares para The Walking Dead en el futuro.

"En realidad, es muy complicado para un par de personas que han estado haciendo 16 episodios por temporada. Incluso 10 episodios por temporada fue complicado. Y esto es complicado, pero es un desafío muy interesante y diferente el que hemos tenido", explica Gimple.

"Y luego, sin juego de palabras, pero va más allá de eso con World Beyond, ya sea a ciertas cosas a las que nos referimos, a ciertos personajes, ya sea en general, lo bueno de Tales of the Walking Dead es que hay tanta muchas historias que no tienen nada que ver y nunca tendrán nada que ver con nada de lo que hemos visto en ninguno de los programas. Pero, por otro lado, habrá personajes del pasado, de los programas, habrá personajes de los programas presentes. Habrá, espero que de alguna manera, extensiones de las historias actuales. Que de alguna manera podamos continuar las historias. Continuar algunas historias de The Walking Dead, algunos personajes de The Walking Dead, más allá de Daryl y Carol . Y lo mismo para World Beyond".

World Beyond se transmite los domingos a las 10 p.m. ET, luego de los nuevos episodios de Fear the Walking Dead a las 9 p.m. ET en AMC. The Walking Dead regresará para 6 episodios más de la temporada 10 en la primavera, mientras que la undécima y última temporada comenzará a transmitirse en el otoño de 2021.

