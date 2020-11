The Walking Dead: Se une Robert Patrick y revelan REGRESO de la temporada 10

The Walking Dead regresará para más de la temporada 10 el 28 de febrero, pero eso no es todo, pues el programa agregó a Robert Patrick (Terminator 2, The Unit) a su elenco. The Walking Dead hizo la revelación casual de la integración de Patrick para el próximo episodio de la temporada 10, "One More".

En una videoconferencia, vemos a los actores Ross Marquand, (Aaron) y Seth Gilliam (el padre Gabriel) ensayando una escena en la que Aaron y Gabriel se emborrachan en el almacén de una tienda de artículos deportivos una noche y discuten que Gabriel posiblemente vuelva a predicar (o no). Sin embargo, las cosas dan un giro cuando, por la mañana, Gabriel se despierta y descubre que Aaron se ha ido, pero un misterioso extraño (Patrick) en su presencia. Ese extraño tiene un gran interés en por qué Gabriel todavía usa el uniforme de un hombre de dios ...

-"Hola." Dice el personaje de Patrick.

-"Mi nombre es Gabriel, ¿cuál es el tuyo?"

-"¿Por qué te pones eso?" El personaje de Patrick gruñe.

-"¿Qué?"

-"El collar. ¿Por qué todavía lo usas?"

A partir de ahí, la escena da un giro, ya que Gabriel intenta explicar que su razón para continuar con su fe es la misma que la razón aparente por la que este extraño tiene una habitación llena de biblias: la esperanza. Pero resulta que el personaje de Robert Patrick tiene una visión del mundo diferente: usa las biblias como papel higiénico.

Robert Patrick aparecerá en la segunda parte de la temporada 10 de The Walking Dead

Si eso no establece el tono para el tipo de personaje que interpreta Patrick, o qué tipo de temas trata este episodio, no sabemos qué lo hará. A diferencia de muchos otros villanos de Walking Dead, este nuevo antagonista parece que va a ser una amenaza espiritual tanto como potencialmente violenta.

Comunicado de The Walkind Dead

Aquí está el comunicado de prensa completo sobre Robert Patrick que se une a The Walking Dead:

AMC anunció hoy que la décima temporada extendida de The Walking Dead de seis nuevos episodios se estrenará el domingo 28 de febrero a las 9 p.m. ET / 8c. Los seis episodios también debutarán temprano en AMC +, el paquete de transmisión premium, todos los jueves antes de los estrenos lineales de los episodios los domingos, a partir del 25 de febrero.

Las nuevas estrellas invitadas que aparecen en estos episodios incluyen a Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Perry Mason , Scorpion) como "Mays" y Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, White Collar, Friday Night In with the Morgans) como "Lucille", junto con la nueva coprotagonista Okea Eme-Akwari (Groenlandia, Cobra Kai) como "Elijah ," entre otros.

AMC también lanzó un nuevo clip de uno de los nuevos episodios, "One More" con Ross Marquand, Seth Gilliam, Robert Patrick y narrado por Josh McDermitt que se puede ver aquí.

Por último, en The Walking Dead, fuimos testigos de la caída de Alpha (Samantha Morton) y el final de la Guerra de los Susurradores. El Reino había caído, Hilltop fue virtualmente destruido y Alejandría abandonada para prepararse para la batalla final. Nuestros supervivientes quedaron atrapados y separados unos de otros. Sin embargo, cuando se enfrentaron a una muerte casi segura, se unieron para luchar, matando a Beta (Ryan Hurst) y eliminando la amenaza de la horda.

En estos seis nuevos episodios, encontramos a nuestros sobrevivientes tratando de levantarse por sí mismos después de la destrucción que dejaron los Susurradores a su paso. Los años de lucha pesan sobre ellos a medida que surgen traumas del pasado, exponiendo sus lados más vulnerables.

A medida que cuestionan el estado de la humanidad, el estado de su comunidad colectiva y los estados mentales, ¿encontrarán la fuerza interior para perseverar con sus vidas, amistades y grupo intactos?

Como hemos informado en La Verdad Noticias, la temporada 10 de The Walking Dead continuará el domingo 28 de febrero de 2021.

