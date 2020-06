The Walking Dead: ¿Quién ocupará el lugar de Michonne en la temporada 11?

Con Michonne, interpretada por Danai Gurira, ahora fuera de The Walking Dead, los fans se preguntan quién ocupará el lugar de líder que dejó vacío y aún más importante, su historia con Commonwealth presentada en los cómics y que aún no llega a la serie, pero ¿Podría su historia en los cómics pasar a Morgan y Duane en la temporada 11?.

A medida que se acerca la temporada 11 de The Walking Dead, la serie está entrando rápidamente en el arco de los cómics de la Commonwealth, con Eugene liderando el camino hacia una reunión con esta misteriosa comunidad nueva.

Desafortunadamente, un elemento importante de la historia de la Commonwealth simplemente no puede suceder con el elenco actual de The Walking Dead.

Anteriormente en The Walking Dead, Danai Gurira abandonó el apocalipsis zombie durante la temporada 10, que actualmente está en pausa debido a la pandemia de COVID-19 al descubrir evidencia de que Rick Grimes sobrevivió a la fatídica explosión del puente, y Michonne fue a buscar a su pareja, mientras que Gurira busca nuevos roles en Hollywood después de su éxito en Black Panther.

Michonne se reune con su hija perdida en el cómic de The Walking Dead

En los cómics de Robert Kirkman, Michonne llega a la Commonwealth para descubrir que su hija Elodie, presuntamente muerta, está realmente viva y bien dentro del asentamiento masivo. Más que una simple reunión emocional, Elodie es clave para el material de la Commonwealth, ya que su presencia le da a Alexandria una participación emocional en la comunidad que de otro modo no tendrían.

Pero con Michonne fuera de la serie, no hay ningún otro personaje principal que pueda desempeñar ese papel; cualquier otro personaje con hijos tiene su descendencia representada de una manera u otra.

Una solución a este problema podría ser traer de vuelta a un ex miembro del elenco de The Walking Dead: Morgan Jones.

¿Morgan puede tomar el lugar de Michonne?

Interpretado por Lennie James, Morgan apareció en la primera temporada de The Walking Dead con su hijo Duane; luego resurgió solo en la temporada 3 antes de unirse al elenco correctamente en la temporada 5. Después de la octava temporada de The Walking Dead, Morgan cambió a Fear The Walking Dead, donde actualmente permanece.

Morgan podría tomar la historia de la Commonwealth de Michonne de los cómics porque hay un elemento de ambigüedad que rodea el destino de Duane.

En la serie de The Walking Dead, el público nunca vio la escena de la muerte de Duane, y esto le da a la serie algo de espacio para trabajar. De hecho, la única evidencia de la desaparición de Duane proviene de Morgan en "Clear" de la temporada 3, quién le dice a Rick que el niño fue asesinado por su propia madre caminante.

A su regreso, Morgan es un hombre profundamente preocupado; completamente roto, alucinando y separado de la realidad, apenas una fuente confiable de información, por lo que The Walking Dead lleva a su audiencia a creer que la psique de Morgan se rompió al presenciar la muerte de su hijo, y eso es casi seguro lo que se pretendía en la temporada 3 porque incluso después de que se recupere su salud mental, Morgan no muestra incertidumbre sobre el destino de Duane.

Sin embargo, dado que todo esto sucedió fuera de la pantalla, The Walking Dead podría alterar sutilmente su propia historia. Morgan podría haber comenzado a perder el control de la realidad antes de que supuestamente mataron a Duane y malinterpretó el ataque contra su hijo.

Entonces, Duane podría haberse encontrado de otros sobrevivientes y haber llegado a la Commonwealth, o haberse dado cuenta de que su padre era un pasivo y se había puesto a solas.

Morgan podría ocupar el lugar de Michonne en The Walking Dead

Mover a Morgan de Fear The Walking Dead de regreso a The Walking Dead podría requerir algunas discusiones narrativas, ya que actualmente hay una brecha de tiempo significativa entre los 2 espectáculos. Morgan necesitaría explicar su paradero en los últimos años, así como encontrar una razón suficientemente satisfactoria para regresar repentinamente a Alexandria.

Si se pueden abordar estos puntos, usar Morgan y Duane como sustitutos de Michonne y Elodie parece ser la única forma realista de incorporar la historia cómica del niño perdido de The Walking Dead en la adaptación televisiva.