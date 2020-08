The Walking Dead: Personajes del pasado protagonizarán nuevos spin-offs

El director de contenido de The Walking Dead, Scott Gimple, ha reafirmado los planes de traer de vuelta a los personajes del pasado para "echar un vistazo" a los primeros días del Universo Walking Dead, cuya serie principal se así como el próximo spin-off The Walking Dead: World Beyond se ubican diez años después del primer brote del virus “walker”.

AMC Networks expandió previamente el universo conectado a través de series web de varias partes, incluidos, Torn Apart, Cold Storage, The Oath y Red Machete, seguidos más tarde por el Flight 462 y Passage de 16 partes, lanzado como "mini episodios" emitidos durante los cortes comerciales en The Walking Dead y Fear the Walking Dead.

Nuevos spin-off se unen a las web series de The Walking Dead para expandir el Universo Zombie

"Diré que estamos trabajando en cosas en las que estamos viendo personajes pasados", dijo Gimple durante la presentación virtual de Comic-Con de The Walking Dead.

"Tal vez no sea una serie completa, pero estamos viendo cosas en las que podemos echar un vistazo, tal vez no antes del apocalipsis, sino al principio del apocalipsis. Estamos mirando a la gente, así que emocione por eso".

Cuando se le preguntó sobre un spin-off antes del estallido del virus zombie, el ex showrunner de Walking Dead eligió a Glenn Rhee (Steven Yeun), el ex repartidor de pizza que rescató a Rick Grimes (Andrew Lincoln) aproximadamente dos meses después del apocalipsis.

"Gleen Rhee" tuvo su última aparición en "The Day Will Come When You Won't Be"

"Extraño trabajar con Steven, y sería divertido. Y me gusta lo divertido". Sin embargo, en 2019, Steven Yeun declaró que no regresaría a The Walking Dead y que estaba "satisfecho" con la muerte de su personaje en el estreno de la séptima temporada del programa.

A principios de este año, Gimple dijo que estos proyectos cortos involucrarían "personajes que extrañamos y perdimos" para "llenar los espacios en blanco", describiendo estos proyectos como "grandes historias de zombis, realmente grandes historias del fin del mundo".

¿Cuántos spin-off tendrá The Walking Dead?

Gimple anunció por primera vez planes para futuros spin-offs de The Walking Dead en 2018, dando pistas de proyectos "tradicionales y no tradicionales" que explorarán "diferentes formas de contar historias, posiblemente con personajes que conocemos y posiblemente con personajes que no".

Desde entonces, este plan de expansión dio a luz a una tercera serie con personajes nuevos, World Beyond, así como una próxima trilogía de largometrajes centrada en Rick Grimes.

Por su parte, The Walking Dead: Torn Apart reveló la historia de fondo de Hannah (Lilli Birdsell), mejor conocida como la zombie "Chica de la bicicleta" encontrada por Rick Grimes cuando despierta de su coma en el episodio principal del programa principal, "Days Gone Bye".

Fear the Walking Dead: Flight 462, con personajes a bordo de un avión al comienzo del apocalipsis zombie, presentó al sobreviviente Alex (Michelle Ang), quien apareció en la segunda temporada de Fear The Walking Dead.

Estos "mini episodios" que dan vida al mundo de Walking Dead podrían ser cómo regresan los personajes favoritos de los fanáticos, incluidos el gobernador asesinado (David Morrissey) y Abraham Ford (Michael Cudlitz).

Morrissey espera repetir su papel en una historia de precuela, mientras que Cudlitz ha provocado el regreso de Abe al Universo Walking Dead, hecho posible por los huevos de Pascua y las conexiones reveladas en Fear The Walking Dead.

"Creo que la gente quiere ver un poco más de personas que ya han pasado por el programa, o personas con las que no hemos pasado suficiente tiempo", dijo el escritor de Red Machete Nick Bernardone en 2018.

"Como creo que Scott Gimple ha bromeado sobre esto en el pasado, vamos a ver más de este tipo de cosas y formas únicas de contar historias que no están tan estrictamente basadas en la narrativa".

Te puede interesar: CINE: "The Walking Dead" se prepara para la pantalla grande este 2020

¿Cuál personaje del pasado del The Walking Dead quisieras ver de vuelta?, ¿Crees que estos nuevos spin-off tengan éxito? Dinos en los comentarios.