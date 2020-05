The Walking Dead: Novena temporada llega a Netflix en mayo

The Walking Dead finalmente estrenará su esperada novena temporada con el gigante de streaming, Netflix dentro de unas semanas de este mes de mayo en una fecha ya confirmada.

Novena temporada de The Walking Dead llega a Netflix

A través de la cuenta oficial de Twitter de Netflix Latinoamérica, la plataforma anunció que la novena temporada de The Walking Dead estará disponible a partir del 23 de mayo.

Esta novena temporada de The Walking Dead sigue la tradición de las entregas pasadas al tener un total de 16 episodios, cuya historia comienza casi dos años de la derrota de Negan y los Salvadores.

23 de mayo.



23 de mayo.



En la novena temporada que llega a Netflix, las comunidades de sobrevivientes buscan a manera de convivir de una manera más civilizada y dejando atrás los días de guerra y violencia provocados por el apocalipsis zombie.

Respecto a la décima temporada de The Walking Dead, está aún no tiene fecha de estreno en Netflix, además no AMC no ha podido revelar el final de temporada debido a la contingencia por coronavirus.

El nuevo mundo en The Walking Dead

La novena temporada de The Walking Dead da varios giros inesperados a la trama zombiem además de presentar a algunos de los villanos más llamativos de los cómics creados por Robert Kirkman.

Con la llegada de la nueva temporada de The Walking Dead a Netflix Latinoamérica, los fans del mundo de los zombies podrán disfrutar de la llegada de los “Susurradores” y su líder, Alpha.

Además, el universo The Walking Dead abre las puertas a nuevas posibilidades gracias la unión entre las comunidades de supervivientes y como nuestros protagonistas deben adaptarse a una vida sin su líder, Rick Grimes.

En Netflix la novena temporada de The Walking Dead estará disponible a partir del 23 de mayo de este año para el deleite de los fans que se encuentran en cuarentena hasta junio.