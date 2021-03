The Walking Dead: Las 10 reglas que los caminantes deben seguir

En algún momento de tu vida, probablemente te hayas preguntado: "¿Por qué los personajes de la serie de acción y terror de larga duración de AMC, The Walking Dead, o cualquiera de sus programas derivados, nunca llaman a los "zombies"? Siempre los llaman 'caminantes' o 'mordedores', 'vagabundos' o algo así. ¿Hay diferencias entre zombis y caminantes? ¿Qué está pasando aquí? "

En ese punto, es posible que haya buscado la respuesta y se haya encontrado con la siguiente cita del co-creador de cómics de Walking Dead, Robert Kirkman "La tradición de los zombis es muy popular", frase dicha en una entrevista de 2016.

"Queríamos evitar esa noción de, 'Oye, ¿por qué ese personaje no le dispara a ese zombi en la cabeza porque (ellos) vieron todas esas películas que yo vi?' Queríamos darte una idea de que The Walking Dead tiene lugar en un universo donde la ficción de zombies no existe. Nadie en The Walking Dead ha visto una película de (Georg) Romero, por lo que no pueden obtener las reglas de ese."

Está hablando específicamente de los personajes vivos y cómo interactúan con los restos postapocalípticos de la civilización, por supuesto. Pero si The Walking Dead tiene lugar en una dimensión alternativa donde las películas de zombies nunca se hicieron un hueco en el cine de terror, eso significa que el programa puede crear sus propias reglas sobre lo que los caminantes, no los "zombies", recuerden, pueden y no pueden hacer. Entonces, ¿qué reglas deben seguir los caminantes en TWD? Vamos a averiguar.

Los caminantes no pueden correr en The Walking Dead

Los caminantes en The Walking Dead no pueden avanzar a grandes velocidades

Poco después de morir en el universo de The Walking Dead, asumiendo que sus cerebros permanecen intactos, se levanta como un cadáver sin alma y se deleita con la carne cálida y húmeda de los vivos. Pero a diferencia de las criaturas no-muertas de medios similares, por ejemplo, Dawn Of The Dead (2004) de Zack Snyder y 28 Days Later (2002), los caminantes en The Walking Dead deben arrastrarse hacia adelante con un rastreo vertical exhausto.

Pueden ganar un poquito de velocidad al ver una posible comida, pero bajo ninguna circunstancia pueden correr, trotar o, irónicamente, caminar a paso rápido. Si un caminante se impulsa a sí mismo con una velocidad aproximadamente igual a la de los zombis en Shaun of the Dead (2004), entonces ese caminante se está moviendo demasiado rápido.

Los caminantes no dan miedo por su destreza atlética. Nunca tendrá que preocuparse de que un solo caminante lo persiga, incluso si ese caminante ganó varios campeonatos de velocidad durante sus días previos a la caminata.

La mayoría de las veces, los caminantes solo se convierten en una amenaza una vez que se han reunido en cantidades lo suficientemente grandes como para abrumar a una víctima o víctimas potenciales, o en el caso ocasional en el que se acercan sigilosamente a su presa. Pero estos últimos sucesos son lo suficientemente frecuentes como para convertir a los caminantes en una gran amenaza, incluso si no van a perseguir a nadie pronto.

Los caminantes deben lucir terroríficos en todo momento en The Walking Dead

Los caminantes en The Walking Dead suelen ser bastante aterradores

Los caminantes no son depredadores efectivos ni eficientes. No son rápidos, fuertes, inteligentes ni están bien equipados con herramientas ofensivas excepto sus dientes podridos. La mayoría de ellos ni siquiera son estéticamente agradables, de una manera que podría ser útil para atraer a las víctimas a las trampas. De hecho, es todo lo contrario: la mayoría de los caminantes te dan ganas de correr gritando en la dirección opuesta.

Pero estas circunstancias funcionan espléndidamente para aquellos de nosotros aquí en el mundo real. Hordas de muertos vivientes grotescos y espantosos son visualmente distintivos de una manera que se queda con el espectador mucho después de que se apaga el televisor. Nos sintonizamos con programas como The Walking Dead porque queremos amenazas sobrenaturales o (vagamente) científicamente basadas, y queremos verlas horriblemente desfiguradas.

Si alguna vez queremos ver a personas atractivas ocuparse de sus asuntos después de deshacerse de esta bobina mortal, podemos cambiar a iZombie, o tal vez incluso a algo como The Vampire Diaries en cualquier momento que nos apetezca. Sin embargo, hasta que llegue ese día, CW puede quedarse con sus adorables y tonificados zombis y vampiros, gracias. Nos quedaremos con los asquerosos y viles caminantes de AMC.

Los caminantes de The Walking Dead necesitan gemir o chillar en todo momento

Los caminantes en The Walking Dead siempre están haciendo ruidos, lo que facilita que sean ubicados

Los caminantes poseen varias cualidades que inhiben sus habilidades para comer a la gente mientras mejoran su valor de entretenimiento. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, puede escucharlos venir desde largas distancias, debido a su necesidad compulsiva de hacer ruidos extraños.

A veces, los caminantes hacen ruidos de vómitos muy fuertes y, a veces, bajan el volumen de sus ruidos de vómitos a un nivel muy bajo. Pero los caminantes prácticamente nunca se callan con sus interminables gritos de "eeeerrrrrgggggghhhhs" y "aaaaaaaaasssssaaaaaaaaarrrrs" y sonidos amorfos producidos en la cara de esa naturaleza. Llamémoslos "silbidos robustos", a falta de un término más preciso.

Un silbido robusto no tiene ningún propósito práctico para los caminantes. De hecho, revela su ubicación y ofrece a los posibles humanos suficiente tiempo para huir. Sin embargo, agrega un ambiente siniestro, y The Walking Dead no estaría en sí mismo sin él.

Después de todo, ¿qué es más aterrador? ¿Una toma amplia de personas deambulando sin rumbo fijo por un campo, o esa misma imagen exacta, con inconfundibles gemidos de "uuuuuurrrrggggggaaaaaas" y "blllrrrreeeeeeeeeeeeeeeh" en el fondo?

Los caminantes no pueden hablar en The Walking Dead

Los caminantes en The Walking Dead no tienen ninguna habilidad para comunicarse

Si los caminantes alguna vez desarrollaran identidades, desbarataría toda la dinámica de The Walking Dead. Cuando vemos a Daryl, Carol o cualquier otro héroe humano destrozando cadáveres reanimados sin sentido sin capacidad para el pensamiento abstracto o la elección individual, no nos sentimos mal por esos cadáveres.

Pero si los caminantes comenzaran a darse nombres y expresar ideas y sentimientos, la masacre generalizada de estas criaturas haría que la audiencia se sintiera un poco incómoda. Quizás en ese caso, Daryl, Carol y el resto de la pandilla cuestionarían la certeza moral de eliminar indiscriminadamente a los caminantes de la faz del planeta. Tal vez, si tuvieran la opción, los caminantes decidirían que ya no quieren comer humanos.

En este punto, The Walking Dead deja de ser un espectáculo. Así que probablemente sea mejor para todos los involucrados si los caminantes continúan comportándose como drones carnívoros con la cabeza vacía, para que nadie se sienta mal cuando sus balas vacíen el contenido de los cráneos de los caminantes.

Eso significa que los caminantes nunca pueden hablar. No pueden presentarse. No pueden hacer preguntas. Sus intentos de comunicarse, si es que se les puede llamar así, deben limitarse a lodos, sonidos desagradables "eeerrrrraaaaammmmmm" y "yllloooooorrrrrrraaaasssss".

Los susurradores, por supuesto, no cuentan como caminantes. Hablan, pero no son muertos vivientes. Son simplemente unos idiotas.

Los caminantes de The Walking Dead deben amar comer carne humana

Los caminantes en The Walking Dead tienen un solo objetivo: comer

Mira, si no vives absolutamente para comer carne humana completamente cruda, literalmente recién deshuesada, entonces no tienes por qué ser un caminante. Los caminantes de The Walking Dead llevan vidas aburridas y anodinas, si somos honestos. Vagan indefinidamente sin propósito ni dirección, hasta que sus limitadas capacidades de detección detectan a uno de los cada vez más reducidos seres humanos que aún no se han convertido en caminantes.

Entonces, a menos que se levante de la cama todas las mañanas y salive inmediatamente al pensar en el músculo, el problema graso y el cartílago de otra persona rodando por su garganta, entonces no debe convertirse en un caminante voluntariamente.

La pandilla de supervivientes comprensivos de The Walking Dead a menudo se encuentra en conflictos de vida o muerte con grupos de seres humanos malignos. Mientras se desarrollan estas tramas, los caminantes están regulados a un segundo plano, a veces en un sentido bastante literal.

Los críticos citan esta tendencia como un aspecto negativo de The Walking Dead: tal vez sea evidencia de que el programa se ha prolongado más allá de su fecha de vencimiento. ¡Pero no es culpa de los escritores que lo único que hacen los caminantes se vuelve menos impactante y perturbador cuantas más veces la audiencia los ve hacerlo! ¡Festejar con carne humana es todo su concierto!

Los caminantes de The Walking Dead encuentran el fuego fascinante

Las llamas suelen atraer a los caminantes de The Walking Dead

Los caminantes de The Walking Dead se sienten atraídos por el fuego, a pesar de que inevitablemente quema sus cuerpos hasta que las llamas alcanzan y usan sus cráneos como ollas de barro para sus cerebros.

Entonces, ¿cuál es el atractivo? Algunos han especulado que la fascinación se puede atribuir a una afición remanente por el calor y el movimiento, que persiste en los recuerdos desvaídos de las existencias anteriores a los no-muertos de los caminantes.

Puede haber algo de verdad en eso, pero nos preguntamos si la atracción se basa realmente en un interés totalmente instintivo en la estética. Después de todo, el fuego es brillante y bonito, y si eres un caminante cuyos receptores del dolor ya no funcionan, ni siquiera notarás que estás ardiendo vivo hasta que sea demasiado tarde para hacer mucho al respecto.

Pero no estamos aquí para reflexionar sobre el cómo y el por qué de ser un caminante en The Walking dead o sus Spin-off. Solo estamos recitando las reglas, que no hicimos nosotros mismos, así que no nos culpes. El quid de la cuestión es, aparentemente, que los caminantes no pueden controlar su atracción innata por el fuego. Entonces, si no eres fanático del fuego y estás convencido de evitar la posibilidad de muerte por inmolación en cualquier momento durante tu estadía en este planeta, entonces ser un caminante no es para ti.

Los caminantes mueren cuando alguien les dispara en el cerebro en The Walking Dead

Esta es la unica forma de matar a los caminantes de The Walking Dead

Esta es básicamente la única regla que se aplica tanto a los caminantes como a los humanos: si su cerebro deja de estar cómodo y completamente dentro de los límites de su cráneo, no debe funcionar más. Sin excepciones. No importa si te disparan en la cara o en la cabeza, o si alguien perfora tu materia gris con una cuchilla o un objeto puntiagudo.

Un golpe rápido de fuerza contundente también podría ser el truco, siempre que pinche la capa protectora de hueso y aplaste la bola arrugada de sustancia viscosa que está dentro. En cualquiera de estos casos, ese es el final de la historia en The Walking Dead para ti. Ya no puedes reclamar el estado de "no muerto". Ahora eres simplemente el tipo normal de muerto.

Ahora, para los caminantes, hay un lado positivo importante en estas circunstancias que no se transfiere a los humanos. Si a un humano se le quita la cabeza del resto de su anatomía, entonces la supervivencia es virtualmente imposible. Hasta donde sabemos, ninguna persona que no sea caminante ha sobrevivido a una decapitación.

Pero mientras sus cerebros permanezcan intactos, los caminantes pueden continuar sin sus cuerpos, aunque la falta de brazos, piernas y torso dificulta aún más su búsqueda para devorar a los vivos.

Los caminantes de The Walking Dead no mueren hasta que su cerebro sea destruido

Los caminantes en The Walking Dead puden vivir sin sus cuerpos

La inmortalidad virtual que viene con abrazar el estilo de vida posterior a un caminante suena genial hasta que escuchas una advertencia importante. En el lado positivo, básicamente nada (excepto la destrucción de tu cerebro) puede matarte. En el lado negativo básicamente nada, excepto la destrucción de su cerebro, puede terminar con su existencia, incluso después de que se vuelva insoportable como una pesadilla.

Digamos que eres un caminante, y la mitad inferior de tu cuerpo de alguna manera termina removida de su mitad superior. En ese momento, no puede morir desangrado y ningún médico lo va a curar, ya que no existe un médico caminante. Así que estás atrapado arrastrándote por los brazos, potencialmente hasta que el sol explote en cinco mil millones de años.

Si su piel se pudre y sus órganos vitales ahora inútiles comienzan a caerse de su cavidad torácica desprotegida, el caminante sigue vivo, de la misma manera que una persona podría caminar con un dedo del pie golpeado. Simplemente demuestra que hay dos tipos de inmortalidad: la inmortalidad sexy y genial que Wolverine y los vampiros disfrutan, y los caminantes de la inmortalidad de basura y los zombis se arruinaron.

Los caminantes no pueden ser solitarios en The Walking Dead

Los caminantes en The Walking Dead suelen ser presas fáciles si están solos

Es una estrategia simple: cualquier caminante que desee hundir sus dientes enfermos y desafilados en una persona que aún vive y grita necesita encontrar un equipo. Un solo caminante puede tener suerte y tropezar con un humano herido o un niño muy estúpido de vez en cuando.

Pero la mayoría de las veces, un caminante por sí solo es básicamente un blanco fácil para el próximo sobreviviente humano que empuñe una pistola, un cuchillo, una piedra o una copia en rústica de Infinite Jest de David Foster Wallace, que se subestima en su utilidad en los esfuerzos de un naturaleza que mata a los caminantes.

Quedarse con un grupo grande no significa que un caminante definitivamente no recibirá un golpe en el cerebro en algún momento, por supuesto. Pero aumenta de manera demostrable sus posibilidades de encontrar una persona y obtener una comida en The Walking Dead.

Las personas que ven una multitud de caminantes se asustan, huyen en una dirección aleatoria y, a veces, encuentran el camino hacia un callejón sin salida donde los caminantes pueden descender sobre ellos e ir directamente a la ciudad. Pero si eres un caminante y un humano te ve solo, entonces ese humano hará una broma genial y te meterá un machete en la cabeza. Entonces, los caminantes a los que les gusta comer y no quieren acero en sus cabezas, mejor aprendan a disfrutar de las multitudes.

Los caminantes no pueden tener pasatiempos en The Walking Dead

Los caminantes en The Walking Dead no recuerdan sus vidas pasadas

Cuando los fanáticos de The Walking Dead o cualquiera de sus programas relacionados se sientan para ponerse al día con su programa post-civilización favorito, ¿quieren ver a los caminantes haciendo malabares con bolos? ¿Crees que los espectadores desde hace mucho tiempo del fenómeno cultural AMC realmente quieren ver cadáveres reanimados aprendiendo a navegar, iniciar un club de lectura para leer y discutir?

¡No! ¡Absolutamente no! Los miembros dedicados de la audiencia de The Walking Dead no necesitan ver a los caminantes participando en actividades más allá de sus funciones esenciales. Los caminantes pueden terminar capturados y reutilizados de vez en cuando, pero si se los deja solos, los caminantes solo pueden participar en una sola actividad para lograr un único objetivo: comer humanos.

Si los caminantes buscaran el romance, el baile, el arte escénico, el atletismo competitivo, la preparación creativa de alimentos o cualquier otra actividad, arrojarían todo el espectáculo al caos. El horror de su existencia tiene su origen en el hecho de que alguna vez fueron capaces de hacer estas cosas, pero ya no lo son.

Los caminantes de The Walking Dead no tienen jerarquías

Los caminantes en The Walking Dead no siguen ninguna orden

En cuanto a las opciones para la otra vida, el caminar es un poco aburrido. Te tropiezas buscando carne fresca y, si la encuentras, intentas reubicar la carne en el agujero de la boca. Aparte de eso, solo estás matando el tiempo hasta que alguien llegue y te hunda el cráneo, o tal vez te atropelle la cabeza con un vehículo de algún tipo.

Ser un caminante en The Walking Dead ciertamente limita sus opciones, pero al menos es fácil y de baja presión. Entre los caminantes, no hay jerarquía. Los caminantes no tienen jefes caminantes que les digan qué hacer. Los caminantes no reciben una recompensa por comerse a alguien, simplemente reanudan inmediatamente la búsqueda de una nueva persona para comer. Entonces, si comen una persona en una semana o 12, no hace ninguna diferencia.

No importa si eres un caminante exitoso o un fracaso como caminante. Los caminantes realmente no compiten entre sí. De hecho, si no fuera por la inevitable muerte violenta, la pérdida total de la función cognitiva y el deseo interminable de carne, ser un caminante sería genial. Se sienten cómodos viviendo el momento: el momento horrible, sangriento y postapocalíptico.

