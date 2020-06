The Walking Dead: Episodio final de la temporada 10 estrenaría en julio

The Walking Dead pronto podría terminar la postproducción en su final tardío para la temporada 10, después de que el estado de California diera luz verde para que la producción de cine y televisión se reanude después de los cierres de estudios por la pandemia de coronavirus.

Norman Reedus y Melissa McBride regresan en final de temporada de The Walking Dead

El final de la temporada 10 de The Walking Dead, "A Certain Doom", no pudo completarse antes de que California cerrará las producciones, dejando el episodio dirigido por Greg Nicotero en el limbo pocas semanas antes de su fecha de emisión programada para el 12 de abril.

Tanto Nicotero como la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang declararon anteriormente que el final, que enfrenta a Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan) y otros sobrevivientes atrapados contra una horda de zombis comandada por Whisperer Beta (Ryan Hurst), estaba "muy cerca" de completarse cuando el trabajo de posproducción del episodio se detuvo.

El estado de California permitirá que la producción de películas y televisión se reanude el 12 de junio, de conformidad con las pautas de seguridad emitidas por el condado de Los Ángeles. Sin embargo,las grabaciones de series no se reanudarán de inmediato, y solo se espera que algunas producciones comiencen en julio y agosto.

El 9 de junio, el medio de comunicación informó que las producciones pueden reanudarse una vez que los representantes sindicales firmen los nuevos protocolos de seguridad por COVID-19. La aprobación final de esos planes podría demorar entre cuatro y seis semanas, según el informe.

The Walking Dead prepara final de temporada

El episodio final de la décima temporada de The Walking Dead puede prepararse para el aire una vez que se cumplan estos requisitos y la tripulación pueda reanudar el trabajo de manera segura en las instalaciones reabiertas en California, donde se completan los episodios de Walking Dead filmado en Georgia.

"Estábamos muy cerca de terminar el [episodio] 16", dijo Kang a ComicBook.com en abril. "Por lo general, presentamos los episodios de un gran episodio de efectos pesados aproximadamente dos semanas antes de que salgamos al aire. Estuvimos aproximadamente una semana y media en el punto en que California cerró".

"Lo que continúa de forma remota son los efectos que pueden terminarse, pero incluso después de todo eso, todos los disparos deben colocarse", dijo Kang al explicar el retraso. "Hay un proceso de color que necesita máquinas para terminar. Hay un trabajo sólido que solemos hacer en el escenario de Warner Brothers, y ese es un equipo de mezcla muy complejo que no se puede mover a la casa de alguien de la noche a la mañana. Y varias personas trabajan en eso". "

Kang enfatizó que el final de temporada está "muy, muy cerca de terminar", y señaló que el trabajo en el episodio se reanudará tan pronto como sea seguro hacerlo.

AMC trabaja de manera remota en el final de temporada de The Walking Dead

"Creo que, de hecho, para cuando el mundo sea seguro para que las personas comiencen a aventurarse, probablemente todos los efectos se realizarán, y luego se trata de un puñado de procesos y se puede cambiar muy, muy rápidamente", agregó Kang . "Tenemos muchas esperanzas de que podamos hacerlo todo muy rápido una vez que estemos nuevamente en funcionamiento".

Una posible fecha de estreno para el episodio podría ser a fines de julio, unos tres meses después de la fecha de emisión original del final de la temporada. El estreno del episodio en AMC podría coincidir con el fin de semana de la Comic-Con de San Diego, del 22 al 26 de julio, que se celebrará como un evento virtual gratuito después de que la reunión anual se cancelara debido al coronavirus.

"Estábamos realmente en camino a la línea de meta cuando las cosas comenzaron a disminuir debido a la orden de trabajo de quedarse en casa. Así que simplemente perdimos esa ventana", dijo Nicotero previamente a EW. "No fue que los efectos se retrasaron o algo se retrasó. Fue solo que la entrega del episodio estaba programada para entregarse en una fecha específica y tuvimos que cerrar antes de que llegaran a esa fecha".