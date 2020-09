The Walking Dead: Dan Fogler quiere unirse a las películas de Rick Grimes

La estrella de The Walking Dead, Dan Fogler, quien se unió al drama de zombis en su novena temporada como Luke, espera trabajar con el actor que dio vida a ;Rick Grimes, Andrew Lincoln, en la trilogía de largometrajes de la franquicia.

Dan Fogler entró en The Walking Dead justo cuando su protagonista salía de la serie, llevado a bordo de un helicóptero militar de Civic Republic en el episodio de la temporada 9, "What Comes After".

Luke y su grupo de supervivientes zombis muy unidos, Yumiko (Eleanor Matsuura), Magna (Nadia Hilker) y las hermanas Connie (Lauren Ridloff) y Kelly (Angel Theory), no aparecerían hasta el final del episodio, que tuvo lugar seis años después de la desaparición de Rick Grimes.

Dan Fogler se unió a The Walking Dead en temporada 9 tras salida de Andrew Lincoln

"Me encantaría hacer algunas apariciones interesantes en una de las películas que saldrán, tal vez incluso trabajar con Rick. Nunca llegué a trabajar con [Lincoln]", dijo Dan Fogler a The Movie Dweeb. "Me encantaría pasar a la pantalla grande, sería divertido. Simplemente siento que la película sería épica".

¿Quién es Dan Fogler en The Walking Dead?

Un maestro de música antes del apocalipsis, Dan Fogler imagina a su personaje, Luke instalándose en Oceanside con su prospecto romántico, Jules (Alex Sgambati) y reiniciando sus enseñanzas en algún momento después del final de la Guerra de los Susurradores.

"Está haciendo algo en un club de glee con los niños de Oceanside o algo así, y tal vez Jules está sentada entre la audiencia y tiene un bebé, y parece que todo está bien", dijo Dan Fogler, "Entonces veo que detrás de los niños, solo hay una ola de zombis. Sería una buena apertura. Entonces sería interesante si los niños se dieran la vuelta de repente y todos tuvieran arco y flechas".

El actor de The Walking Dead admitió previamente que esperaba que Luke muriera después de una temporada, lo que terminaría con el personaje recibiendo el mismo destino que su contraparte del cómic. En la saga de cómics que terminó desde entonces, Luke es una de las víctimas asesinadas por el líder de Whisperer, Alpha.

"Quiero quedarme. Siento que gané. En los cómics, se suponía que yo era una de las cabezas en la pica", dijo Dan Fogler a su coprotagonista de Walking Dead, Ross Marquand, en su podcast 4D Xperience. "En este universo paralelo que tenemos en el programa de televisión, todavía estoy vivo. Y me encanta que pude superar ese obstáculo. Así que ahora todo es como, 'Está bien, todo es salsa, ¿qué pasa? ¿siguiente?' Y espero poder quedarme hasta el final".

Junto a Andrew Lincoln en la película sin título Walking Dead está su coprotagonista de la serie Pollyanna McIntosh, quien regresa como Anne, la líder de Scavenger anteriormente conocida como Jadis.

Se cree que Danai Gurira, la estrella de Walking Dead, que acaba de salir, llevará a Michonne al lado cinematográfico de la franquicia, que actualmente tiene prohibido filmar en medio de la pandemia de COVID-19.

¿Te emociona el próximo estreno de las películas sobre Rick Grimes? Dinos en los comentarios.