The Walking Dead: Conoce la historia completa de la serie de zombies más famosa

The Walking Dead se ha convertido en una de las series más exitosas de la generación, trayendo de vuelta a uno de los personajes del mundo de terror más espeluznantes de todos los tiempos, los zombies, que son el centro de esta increíble historia de sci-fi.

A lo largo de más de 10 años de trayectoria, la serie creada por Robert Kirkman se ha convertido en una producción de culto, y abrió la puerta para que las series y películas de zombies vuelvan a recuperar su gloria en el mundo del entretenimiento en televisión.

Ahora te hablaremos un poco más de esta increíble obra para celebrar el regreso de su décima temporada, donde descubrirás algunos de los datos más importantes de la trama, pues no solo es una serie, sino que es una línea de cómics de la cual está basada.

La historia de The Walking Dead

The Walking Dead está basado en el cómic de Robert Kirkman

La historia de esta serie inicia con quien sería el protagonista durante la mayoría de la saga, el agente de la policía Rick Grimes, quien despierta de un coma tras recibir un brutal disparo durante una detención de unos criminales, quedando al borde de la muerte.

Tras recuperarse, despierta en un hospital abandonado, donde poco a poco se va dando cuenta de que las cosas no están bien, después de que se topa con incontables cadáveres a su paso, comenzando a preocuparse por el bienestar de su esposa y su hijo, Carl Grimes.

Las cosas se salen de control cuando ve por primera vez a un ‘caminante’, que es como le llaman a los zombies en el mundo de The Walking Dead, comenzando a creer que está perdiendo la razón e iniciando una ardua búsqueda por su familia en medio del desastre.

El origen de The Walking Dead

La historia nos habla sobre un mundo infestado de muertos vivientes

Esta obra surgió como una serie de cómics creada por el escritor Robert Kirkman, la cual fue publicada bajo el sello de Image Comics, convirtiéndose en su título más exitoso en la empresa debido a que trajo de vuelta a los zombies de una manera nunca antes vista.

El primer número fue lanzado durante el mes de octubre del 2003 y continuó con sus publicaciones hasta el mes de julio del año 2019, siguiendo un ritmo de publicaciones mensuales con un formato de historietas en blanco y negro, muy similar al manga.

La serie cuenta con un total de 193 números, y su popularidad fue tanta que en el año 2019, el estudio AMC adquirió los derechos de la obra para la creación de la serie televisiva, la cual fue un éxito de talla mundial desde sus primeros episodios en la cadena que la produjo,

The Walking Dead llega al mundo de la TV

El 31 de octubre de 2010 se estrenó el primer episodio de la serie

El primer episodio de la serie se emitió el 31 de octubre del año 2010, exactamente el día en el que se celebra Halloween en Estados Unidos, quedando a la perfección debido a la temática, consiguiendo en su primer día un aproximado de 5.35 millones de televidentes.

Tras el éxito de la primera temporada de la serie, la demanda fue tanta que el estudio AMC tuvo que renovar las siguientes temporadas cada año, algo que no es muy común que suceda en series de ciencia ficción, especialmente con nuevos temas como los zombies.

Actualmente la serie se encuentra en la segunda parte de su décima temporada, donde los pocos sobrevivientes del apocalipsis continúan luchando por la sobrevivencia, y aparentemente lo harán por una temporada más, ya que la onceava se confirmó.

Los protagonistas de The Walking Dead

Los protagonistas han cambiado a lo largo de 10 temporadas

El principal elemento para que una serie tenga éxito es la calidad de sus protagonistas, y The Walking Dead tiene algunos de los personajes más complejos e interesantes de los últimos años en la industria del entretenimiento, los cuales atrapan al televidente de inmediato.

En la serie, no existen personajes con habilidades especiales, sino que todos son personas comunes y corrientes que tienen que adaptarse a las difíciles condiciones que trae un mundo post apocalíptico y deben luchar día a día por sobrevivir a los zombies o caminantes.

Este hecho hizo que millones de televidentes se conectaran con los personajes de una manera más fácil, ya que se identificaron con ellos y pudieron vivir en la piel de los personajes lo que pasaría si ese desastre fuera real, donde sería difícil sobrevivir.

Rick Grimes, el protagonista principal

Andrew Lincoln es el actor que le dio vida a Rick Grimes

Este personaje es presentado como un oficial de la policía de un pequeño pueblo en Kentucky, Estados Unidos, quien se rige por un fuerte código moral y valores, haciéndolo uno de los elementos más valiosos del departamento junto a su compañero Shane.

El personaje apareció desde el primer episodio, tanto de la serie televisiva como del cómic, siendo interpretado por el actor Andrew Lincoln, quien reveló que tomó su inspiración del actor Gary Cooper en la película western High Noon para crear a Rick Grimes.

Rick aparece inicialmente con su uniforme de la policía, un sombrero vaquero y su icónica pistola, una impresionante .357 magnum Colt Python, el cual es considerado como un revolver extremadamente poderoso, y la cual es su arma principal a lo largo de la serie.

Shane Walsh

Shane era el mejor amigo del protagonista

El compañero y mejor amigo de Rick Grimes, quien estuvo presente cuando el protagonista fue herido durante una redada, siendo también quien lo puso a salvo durante el apocalipsis zombie, para después escapar y salvar a la familia del sheriff pensando que moriría en el ataque.

Al principio de la serie el personaje es señalado como uno de los elementos principales de la trama, teniendo un gran instinto protector, no solo con el grupo, sino con Carl y Lori, el hijo y la esposa de su mejor amigo Rick Grimes, a quienes comenzó a ver como su familia.

Después de que Rick regresara y se revelara que no había muerto como Shane dijo, Lori lo abandonó para volver con su esposo, lo que desencadenó una rivalidad que terminó con los dos mejores amigos luchando hasta que Shane fue asesinado tanto por Rick como por Carl.

Carl Grimes

Carl Grimes es interpretado por Chandler Riggs

El hijo de Rick Grimes, quien al principio de la serie se encuentra desaparecido junto a su madre, pero poco después es hallado por Rick junto a un grupo de sobrevivientes que también salvaron al protagonista y aquí inician el grupo que destacó en la trama de la serie.

Este chico primero es descrito como un niño débil y asustadizo, pero conforme la historia avanza y es expuesto a experiencias altamente traumáticas, Carl comienza a transformarse en un personaje frío y calculador, con un enorme instinto de supervivencia como su padre.

Hablamos de esto por que el personaje probablemente es quién ha sufrido más atentados contra su vida, tanto por parte de los zombies como de otros humanos, sobreviviendo a todos y cada uno de ellos, quedando con las cicatrices que lo demuestran.

Lori Grimes

Este personaje fue uno de los menos queridos de la serie

La esposa de Rick Grimes y madre de Carl, interpretada por la actriz Sarah Wayne Callies, se convirtió en una de las personas más odiadas de toda la serie, considerándola prácticamente como una inútil, ya que realmente no aportó nada al grupo o la serie.

Lori estuvo envuelta en una relación con Shane, el compañero de Rick, quien la rescató cuando el apocalípsis inició, y tras enterarse por su compañero que su esposo había muerto, comenzó a tener cercanía con él, creyendo que era su única opción de pareja.

Tras la reaparición de Rick, Lori Grimes se convierte en el detonante de la enemistad y posterior rivalidad entre su esposo y Shane, ya que este último se había enamorado de ella, pero tras el regreso de Rick su romance acabó y esto orilló a que lucharan a muerte.

Merle y Daryl Dixon

Daryl y Merle fueron los personajes menos queridos al inicio de la serie

Los hermanos Dixon, considerados como los ‘rednecks’ del grupo, son altamente peligrosos pero cuentan con grandes habilidades para sobrevivir, y aunque Merle falleció poco después de la reunión del grupo, nunca fue totalmente aceptado, mientras que Daryl se volvió un miembro vital del grupo.

Armado con una ballesta, Daryl Dixon se volvió prácticamente el segundo al mando después de Rick, ya que sus increíbles habilidades de supervivencia, caza, combate cuerpo a cuerpo y sentido de protección, se volvió un personaje muy querido para los fans del programa.

Actualmente es uno de los pocos personajes principales que sobrevive en las últimas temporadas, llegando a ocupar el puesto del líder tras la ausencia de Rick, algo que te contaremos más adelante en esta nota de La Verdad Noticias y el impacto que causó.

Gleen Rhee

Glenn se convirtió en uno de los miembros más valiosos del grupo

Este personaje es probablemente el favorito de la mayoría de los fans de The Walking Dead, y la interpretación del actor Steven Yeun ayudó mucho a esto, ya que en la trama es una parte esencial del grupo y uno de los pilares principales para la supervivencia de todos.

Es el integrante asiático del grupo, y en más de una ocasión ha sido el responsable del éxito de las misiones los personajes debido a sus grandes habilidades de recolección, sigilo, velocidad e instinto de supervivencia, siendo incluso quien salvó a Rick de la muerte.

Asimismo, este personaje tiene el título de una de las muertes más desgarradoras y dolorosas de toda la serie, algo que sin duda alguna dejó en shock a más de un televidente cuando el triste momento llegó a la pantalla chica en la temporada siete del show de AMC.

Carol Peletier

Carol sufrió una de las transformaciones más fuertes en la serie

Una de las integrantes del grupo más destacadas, y una de las que tuvo una de las transformaciones más grandes en toda la trama, ya que inició como una mujer débil, que sufría maltratos por parte de su esposo durante los primeros episodios de la serie.

Tras la muerte de su esposo y su hija, Carol tuvo un gran cambio en su personalidad, pasando de ser una mujer frágil a convertirse en una de las mujeres más fuertes y peligrosas en el grupo, razón por la cual se volvió muy valiosa entre los personajes.

Asimismo, ha sido partícipe esencial de algunos de los eventos más importantes que ocurren en la trama, y es una de las pocas sobrevivientes que quedan de los primeros personajes en la última temporada que se estrenó recientemente en AMC.

Michonne Hawthorne

Michonne es probablemente la mujer más letal de The Walking Dead

Michonne es considerada como una de las mujeres más letales de la historia de la serie, siendo su característica principal su katana, la cual es su arma preferida, además de que luce realmente peligrosa por su estilo, con dreadlocks y un físico impresionante.

Desde su primera aparición Michonne demostró su gran valía y peligrosidad, convirtiéndose en una de las líderes del grupo en muy poco tiempo, además de que también se volvió una persona realmente importante para la vida del protagonista Rick Grimes.

Actualmente es una de las protagonistas favoritas de los seguidores de la serie, y tras la ausencia de Rick, ella junto a personajes como Daryl Dixon y Maggie Rhee asumieron el liderazgo de su comunidad en la recta final de la historia y se hizo cargo de la hija de Rick.

Maggie Greene

Maggie se volvió la líder del grupo tras la ausencia de Rick

Esta mujer se volvió una fuerte influencia para la supervivencia del grupo, siendo al igual que Carol, uno de los personajes que más cambios sufrió conforme el avance de la historia, volviéndose muy importante para el desarrollo de la misma en la serie.

Actualmente es una de las líderes durante la última temporada que se lanzó, aunque también fue conocida por ser la esposa de Glenn Rhee, y tras su muerte se cambió el apellido al de su fallecido esposo, dejando atrás su nombre original, Greene.

Este personaje ha dividido mucho las opiniones de los fans, donde algunos declaran que es un personaje bastante malo e incluso insoportable, pero sus acciones han demostrado que es realmente necesaria para el desenlace de la serie que ya se avecina.

Morgan Jones

Morgan fue quien le salvó la vida a Rick al principio de la serie

Morgan Jones fue uno de los primeros que se mostraron en la serie, y fue el responsable de informar a Rick del apocalípsis que surgió mientras él se encontraba en coma, ayudándolo a reponerse después de salvarle la vida en los primeros capítulos.

Después de su breve aparición, donde estaba acompañado de su hijo pequeño Duane, no se volvió a ver al personaje por varias temporadas, llegando incluso a pensar que se había eliminado por no tener relevancia, algo que cambió poco después.

En la temporada 3 y 7 el personaje regresó como uno recurrente, sufriendo un cambio total de personalidad, volviéndose un hombre con graves trastornos mentales, además de que su peligrosidad aumentó a niveles realmente preocupantes por los traumas que sufrió.

Los villanos de The Walking Dead

The Walking Dead ha tenido grandes villanos a lo largo del show

Bien dicen que una serie es tan buena como sus villanos, y The Walking Dead tiene un gran repertorio de grandes villanos que marcaron una diferencia en la historia y en el desarrollo de los personajes a lo largo de las 10 temporadas que existen actualmente.

Algunos de los villanos se volvieron bastante entrañables, mientras que otros, como los caníbales de Terminus, o los temibles 'Wolves', que simplemente quedaron en el olvido después de que su desarrollo no logró atrapar a los televidentes.

Te daremos una breve descripción de todos y cada uno de los mejores villanos que la serie ha tenido, los cuales incluso han llegado a ser más queridos que los protagonistas principales, esto a pesar de que fueron responsables de algunas de las muertes más impactantes.

Villanos The Walking Dead: Phillip Blake, el gobernador

El gobernador fue el primer villano al que Rick se enfrentó

El gobernador fue el primer villano realmente peligroso al que se enfrentó el grupo, encontrándose en batalla con él cuando iniciaron su travesía para encontrar un lugar seguro para sobrevivir, enseñándole a los personajes que las cosas sólo empeorarán día con día.

Este personaje hizo su debut en la temporada tres de la serie, y le hizo la vida imposible al grupo de Rick Grimes hasta la temporada 5, siendo responsable de algunas de las muertes más horrorosas que se han visto en la serie durante toda su trayectoria.

La aparición del gobernador no sólo preparó a los protagonistas para enfrentarse a retos más difíciles, sino que los cambió completamente, volviéndose un grupo realmente peligroso para cualquiera que se les cruce en su camino durante su avance por sobrevivir.

Villanos The Walking Dead: Negan

Negan se volvió el villano favorito de muchos fans

Interpretado por el multifacético actor Jeffrey Dean Morgan, es probablemente el mejor villano de toda la saga de The Walking Dead, logrando quebrar a los personajes a un punto tan crítico que se creía que sería el responsable de exterminar al grupo.

Fue el responsable de algunas de las muertes más brutales en la serie, sino es que la peor, cuando le destrozó la cabeza a Glenn usando a Lucille, su bat de beisbol armado con alambre de púas, la cual era su arma principal y su grupo ‘Los salvadores’.

Negan hizo su debut en la temporada seis, y hasta la temporada 10 todavía se mantiene presente, pasando incluso de ser el enemigo del grupo a colaborar con ellos para combatir con el nuevo rival que se le presentó a Daryl y sus compañeros en la última temporada.

Villanos The Walking Dead: Alpha

Alpha lideraba al grupo de los susurradores

Este personaje es el líder de un nuevo grupo de sobrevivientes llamados ‘los susurradores’, los cuales se ocultan de los caminantes mezclándose entre ellos vistiendo sus pieles, y presentando una amenaza para el grupo de Rick desde la temporada 9.

Alpha y Beta eran los dos líderes del grupo, que al igual que Negan, amenazaron con acabar con los protagonistas, aunque su aparición fue breve, ya que tanto en los cómics como en la serie televisiva, la mujer muere decapitada a manos de Negan.

Tras ser derrotado, Negan es encarcelado por Rick, y cuando logra escapar, se enlista en una misión para acabar con el nuevo enemigo, llevando la cabeza de Alpha a Rick Grimes para que demuestre su lealtad y con la esperanza de que sus acciones le den libertad.

Datos curiosos de The Walking Dead

The Walking Dead: Conoce la historia completa de la serie de zombies más famosa

Se confirmó de manera oficial que la famosa serie de zombies comparte el mismo universo de Breaking Bad, protagonizada por Brian Cranston y Aaron Paul, revelando que incluso pudo ser la famosa metanfetamina azul de Heisenberg la que provocó el apocalípsis.

Cadenas como HBO y NBC rechazaron la serie por temor a que no tuviera éxito y ser demasiado violenta, debido a que la temática de zombies no era muy popular en ese entonces, por lo que probablemente se arrepintieron tras ver el gigantesco éxito que tuvo el show con AMC.

Los zombies no existen en The Walking Dead, aunque ya sabemos que los caminantes son zombies, de acuerdo a declaraciones de los creadores de la serie, la palabra zombie y el término o contexto detrás de ella no existe en el universo de la obra de Robert Kirkman.

Las incongruencias más evidentes de la serie

Existen muchos datos que no concuerdan con la trama de la serie

Uno de los aspectos que no fue fiel a los cómics en la serie, fue el brazo de Rick, ya que el personaje perdió una de sus extremidades durante el desarrollo de la historia, algo que no sucedió en la serie debido a los altos costos que presentaba borrarla con efectos especiales.

La muerte de Carl fue un hecho que decepcionó a muchos fans, ya que en los cómics se convirtió en uno de los personajes más fuertes tras la ausencia de su padre, aunque en la serie, debido a problemas con el actor, Carl murió a manos de los caminantes al ser mordido.

De acuerdo a los creadores, existen aproximadamente 5,000 caminantes por cada humano vivo en el mundo de The Walking Dead, pero extrañamente la cantidad de estos seres que aparecen en la serie, no concuerda con las estadísticas que están estipuladas por productores.

A pesar de que los personajes han viajado a lo largo de varios estados durante las 10 temporadas de la serie, en realidad todos los movimientos se realizan en el mismo lugar, ya que el set solo de modifica de acuerdo a la locación en la que se encuentren los personajes.

