"The Walking Dead" Cómic ya tiene fecha para su Final.

Luego de 15 años de la historia de Ricke Grimes y sus aliados en el cómic “The Walking Dead”, se ha dado a conocer la fecha y el precio que tendrá la historieta en su final; recordar que dicha serie ha marcado la pauta en el género zombie en los años.

Este miércoles 3 de junio ha salido a la venta una edición de tamaño triple con un precio en los Estados Unidos de 3.99 dólares y este número 193 será el concluir de dicho cómic.

Los detalles del número Final de “The Walking Dead” no han sido relevados, pero lo poco que se sabe es que tendrá una relación con la muerte de Rick Grimes; protagonista de la serie.

La muerte de Rick fue planeada por más tiempo que cualquier otra muerte en esta serie. He estado trabajando para lograr esto desde que empecé escribir… el #1. No lo hace más fácil, pero ha sido algo que he aceptado a medida que los años se reducían a meses y a semanas. Sabía que iba a pasar.

El autor de la serie “The Walking Dead” ha dejado en claro que la muerte de sus personajes es algo con lo que se tiene que lidiar, pues ha sido algo que dejó desde el inicio de la serie.

He dicho en entrevistas durante muchos, muchos años que todos mueren en esta historia, y que incluso Rick Grimes no sobreviviría hasta el final. Si bien esta fue siempre la historia de Rick hasta ahora, desde el primer número, no significa que debía estar vivo para estar presente en la serie. Esta es la historia de un mundo profundamente afectado por este hombre como veremos a partir del próximo número, pero no es exclusivamente la historia de Rick.

