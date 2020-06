The Walking Dead: Actriz de la serie tendría regreso en película de Rick Grimes

Los detalles sobre las próximas películas de The Walking Dead centradas en Rick Grimes siguen siendo escasos. Más allá de confirmar que Andrew Lincoln volverá al papel de protagonista y lanzar un avance que no reveló mucho, AMC se ha mantenido bastante hermético respecto el proyecto, pero eso no ha impedido que los fanáticos especulen y los detalles se filtren.

Jadis (Pollyanna McIntosh) aparece por primera vez en 7ma temporada de TWD

Un personaje que se espera que se una a Rick Grimes en las películas es Jadis, dado que estuvo muy involucrada en la historia que se desarrolló en la temporada 9 cuando Andrew Lincoln abandonó la serie, aunque esto no se ha anunciado oficialmente. Sin embargo, la actriz que la interpreta, Pollyanna McIntosh, recientemente dejó caer una pista de que podría estar apareciendo en las películas.

“Puedo o no estar haciendo una película de Walking Dead en la que Andy está involucrado, interpretando a Rick Grimes. Veamos qué pasa. Tenemos que saber qué sucede más allá del helicóptero, por lo que podría ser algo que tengo que esperar".

Entonces, Pollyanna McIntosh no ha confirmado exactamente que Jadis estará en las películas de Rick Grimes, pero el hecho de que no se haya descartado es muy revelador.

Como la actriz alude, la última vez que Rick fue visto en el universo de The Walking Dead, lo transportaron a un lugar misterioso en helicóptero, un puente aéreo que Jadis aparentemente arregló. Sería una gran sorpresa si ella no estuviera involucrada, entonces, y la gente de IMDb parece estar de acuerdo, ya que está incluida en el elenco de la película allí.

Personajes que regresan a The Walking Dead

Junto con Jadis, varios otros personajes que han dejado The Walking Dead han sido propuestos para aparecer en el largometraje protagonizado por Rick Grimes (Andrew Lincoln), incluidos Michonne, Shane y el hijo de Rick, Carl Grimes; los dos últimos a través de flashbacks, sin duda.

Los detalles de la historia son un secreto muy bien guardado, aunque los informes sugieren que las películas se centrarán en experimentos humanos retorcidos y un complot para rescatar a Rick Grimes. También ha habido rumores de que las películas podrían allanar el camino para que Rick regrese a la serie de televisión principal, posiblemente para llevarlo a su conclusión final.

Te puede interesar: SERIES: ¿Por qué Rick Grimes no ha regresado a The Walking Dead?

Por supuesto, bien podría ser el caso de que AMC está retrasando cualquier otro anuncio hasta que el episodio final retrasado de la temporada 10 pueda emitirse. La red no ha dicho exactamente cuándo será eso, más allá de asegurar a los fanáticos que llegará "este año", pero como siempre, los mantendremos informados sobre las actualizaciones de todo el universo de The Walking Dead tan pronto como emerjan.