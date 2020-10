The Vow: Ex miembro de NXIVM se sorprende por revelaciones sobre Keith Raniere

La serie de HBO The Vow, acerca del culto de explotación sexual NXIVM y la caída de su líder, Keith Raniere, ha probado ser un éxito documental.

El programa sigue a ex miembros del supuesto culto sexual en sus esfuerzos por derrocar a Raniere, y contiene imágenes íntimas de sus relaciones con los miembros en la década de 1980.

The Vow ha provocado reacciones de asombro no solamente por parte del público, también de ex miembros de la organización disfrazada de una empresa multinivel de superación personal, que no tenían idea de que su gran guía tenía esclavas sexuales elegidas de entre sus colaboradoras.

Sarah Edmonson se siente incomprendida

La ex miembro de NXIVM Sarah Edmondson escribió un libro sobre su experiencia y su salida del culto, llamado Scarred.

Ella cree que los espectadores pueden tener la falsa impresión de que quienes abandonaron el culto estaban al tanto de la manipulación sexual de Raniere durante su tiempo en la organización.

En realidad, The Vow llamó su atención sobre gran parte de este comportamiento por primera vez.

"Eso es lo que todavía se siente un poco incomprendido. La gente piensa que lo que están mostrando en The Vow lo vimos, pero no lo hicimos y esa es la propia brillantez [de Raniere], mantener a la gente callada ", dijo Edmondson a Insider.

Edmonson también reaccionó negativamente luego de ver imágenes de Raniere en la década de los 80 con las mujeres de NEXIVM que lo atendían. Keith nunca compartió sus relaciones íntimas simultáneas con los miembros en general.

Keith también prohibió a otros hombres entablar relaciones afectivas con mujeres del grupo.

Sarah Edmonson fue miembro de NXIVM durante quince años. Ella dejó el culto después de ser marcada como parte de un ritual para la hermandad secreta de DOS dentro de NXIVM.

Cuando fue invitada para formar parte del culto, fue presionada para obtener una marca que le dijeron que representaba eventos naturales, en un ritual con características sexuales encubierto en casa de la ex actriz Allison Mack, conocida por su papel en la serie Smallville.

Hablando sobre Keith y Allison, Sarah dijo: Las imágenes de él conociendo a Allison [Mack] por primera vez, y cómo él, como, la penetró con sus ojos, fue simplemente repugnante. Quiero decir, toda esa conversación me dio ganas de vomitar ”.

Uno de los métodos utilizados consistía en forzar a nuevos miembros a entregar información comprometida de ellos mismos, de sus amigos o familiares (documentos confidenciales o fotografías explícitas, entre otros), como garantía de que no revelarían las actividades de "DOS". pic.twitter.com/qlETe7793h — MarcelloRubini (@truecrimess) January 15, 2019

Agregó que probablemente quienes aún son leales a Keith lo defenderán señalando las deficiencias de su matrimonio con otro miembro de NXIVM para tener bebés, lo cual calificó de “ridículo”.

Dijo que Raniere obligó a las mujeres de su culto DOS a practicarse abortos constantes al grado de que “quedaban tan delgadas que ni siquiera podían quedar embarazadas”.

Finalmente, Edmonson deseó que The Vow, que actualmente está emitiéndose en HBO, ayude a otras personas a no cometer los mismos errores que ella.