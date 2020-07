The Umbrella Academy: La importancia de Aidan Gallagher en la segunda temporada/Foto: Trakt

Dada la entusiasta base de fanáticos de los cómics Umbrella Academy de Gerard Way y Gabriel Bá, había pocas dudas de que habría al menos algo de interés en la adaptación de la serie de live action de Netflix.

La primera temporada de The Umbrella Academy logró sorprender al público, combinando un atractivo reparto y una elegante estética visual para crear una historia anti-superhéroe retorcida que se convirtió en un viaje en el tiempo que se volvió en uno de los mayores éxitos de Netflix.

La temporada 1 de la Academia Umbrella terminó en un enorme cliffhanger, con el clan Hargreeves incapaz de evitar el fin del mundo pero capaz de retroceder en el tiempo gracias al poder del asesino adulto que viaja en el tiempo en el cuerpo de un adolescente, Número Cinco.

Con la temporada 2 a la vuelta de la esquina, el actor detrás de Five, Aidan Gallagher, ofreció una entrevista a Looper para hablar sobre los desafíos y las alegrías de entrar en una segunda temporada de The Umbrella Academy, así como sobre lo que los fanáticos pueden esperar del personaje y sus hermanos.

Número Cinco en la temporada 2 The Umbrella Academy

Dado que los eventos de la segunda temporada de The Umbrella Academy comienzan con fuerza después de lo que sucedió al final de la temporada 1, es de esperar que los personajes no tengan mucho tiempo para evolucionar. Gallagher, sin embargo, insinúa que Five no es exactamente el mismo hombre/adolescente que era la última vez que lo vimos.

"En la temporada 1, Five comienza terco y es muy poco inclusivo", dice Gallagher. "Realmente no se abre con los miembros de su familia. [...] Son casi como niños pequeños corriendo con sus pequeñas discusiones y peleas. Y está pensando en un inminente apocalipsis, el fin del mundo, y así es muy cerrado de mente. Pero al final de esa temporada, se da cuenta de que necesita la ayuda de su familia", expresó el actor.

Esta nueva necesidad de otros significa que la temporada 2 de The Umbrella Academy ofrece un Five más amable y gentil.

Como Gallagher nos dice: "Al entrar en la temporada 2, es una continuación de eso. Y en cierto modo, se da vuelta porque acude a su familia en busca de ayuda y lo rechazan. Lo rechazan, no lo ayudarán. Y, por lo tanto, existe esta vulnerabilidad y apertura hacia ese personaje al comienzo de la temporada 2 que no necesariamente hemos visto. Estaba realmente emocionado como actor para poder representar esa sombra del personaje".

Nuevos desafíos para Aidan Gallagher

Dados los cambios tanto dentro de Five como en la relación del personaje con sus hermanos, Gallagher enfrentó algunas pruebas nuevas a la hora de interpretar el papel. Afortunadamente, una temporada de trabajo hizo que el actor sintiera una familiaridad que facilitó la transición.

"Al entrar en una segunda temporada, tienes más historia con el personaje, lo conoces mucho mejor", dice Gallagher. "Y eso significa que también sabes dónde están las debilidades, dónde están las áreas inexploradas para ese personaje. Y eso hace que quieras hacerlo aún mejor".

Aidan inició su carrera con pequeñas apariciones en series como Modern Family, pero su primer protagónico lo consiguió en un programa de Nickelodeon. Ahora, a sus 16 años se está convirtiendo en toda una estrella juvenil mostrando su gran labor como actor en la reconocida serie de Netflix/Foto: Teen idols 4 you

Afortunadamente, el actor se sintió totalmente apoyado por el equipo creativo. La combinación de sus escritos y sus talentos en cámara produjo una caracterización que él cree que los fanáticos encontrarán satisfactoria.

"Simplemente plantea un desafío aún mayor: ¿cómo podemos mantener esto para que los fanáticos aún lo amen y sigan siendo fanáticos de él, pero cómo podemos también llevar a este personaje a nuevas áreas?" Gallagher comparte.

"Y [ el showrunner de Umbrella Academy] Steve Blackman y los escritores definitivamente escribieron un arco increíble que pude explorar como actor, y realmente imaginaron cuánto reacciona Five en esos escenarios. Las cosas que aman a los fanáticos [están ahí], pero todo se expande a medida que profundizamos en la madriguera del conejo".

Descubriremos más sobre las aventuras de la segunda temporada de Five cuando los nuevos episodios de The Umbrella Academy lleguen a Netflix el 31 de julio. Pero ahora que los personajes volvieron a viajar en el tiempo y quizás cambiaron la historia, ¿Consideras que habría más material para otra temporada?