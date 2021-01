The Umbrella Academy: Ellos formarán “The Sparrow Academy” en la temporada 3/Foto: Mag El Comercio

Cazzie David, Justin Cornwell, Britne Oldford, Genesis Rodríguez y Jake Epstein se unirán a su coprotagonista Justin H. Min en la próxima tercera temporada del drama de Netflix "The Umbrella Academy" del showrunner Steve Blackman.

Los cinco se unen a las estrellas que regresan Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, Adam Godley y Colm Feore para la tercera temporada, que comenzará la producción en febrero en Toronto.

El nuevo elenco interpretará a "The Sparrow Academy", la nueva clase de tipos que están inscritos en la academia, la nueva Umbrella Acadeny que está en el centro de la tercera temporada.

¡ALERTA DE SPOILER! La segunda temporada presentó al elenco principal manipulando el tiempo y cuando regresaron, su Academia Umbrella ahora era la Academia Sparrow.

Ellos son los personajes de The Sparrow Academy

Cornwell (I Am the Night) interpretará a Marcus, también conocido como Sparrow #1, que es descrito como un coloso encantador, cincelado. Honesto, virtuoso y exigente, Marcus mantiene unida a la familia.

Agraciado pero letal, calculado pero compasivo, es tan inteligente como fuerte. Marcus es disciplinado, racional y tiene el control. Tiene confianza y liderazgo sin tener que levantar la voz.

Min, que ya había aparecido en la serie, interpretará a Ben, también conocido como Sparrow #2. Ahora se lo describe no como el dulce Ben que los espectadores conocen y aman.

Este Ben es un estratega maquiavélico, envuelto en un cuerpo de niño bonito con un calamar interior retumbante. Vicioso, pragmático e hipervigilante: Ben está decidido a ganar su estatus de líder a toda costa.

Oldford (Hunters) se establece como Fei, también conocida como Sparrow #3, que ve el mundo de una manera especial. Da la impresión de ser una misántropo que preferiría estar sola que pasar un segundo contigo.

Pero a decir verdad, Fei desearía tener un amigo. La mayoría de las veces, Fei es la persona más inteligente de la sala y está dispuesta a resolver las cosas. Pero si la cruzas, no hay vuelta atrás porque Fei no se detendrá hasta que el trabajo esté terminado.

Epstein (Suits) es Alphonso, también conocido como Sparrow #4, cuyo cuerpo y rostro están marcados por años de lucha contra el crimen. Para compensar, Alphonso está armado con un sentido del humor cáustico y mordaz.

Lo único que le gusta más que maltratar verbalmente a alguien tan tonto como para meterse en su cara, es una buena pizza y un paquete de seis cervezas.

Rodríguez (Big Hero 6) es Sloane, también conocida como Sparrow #5. Una romántica y soñadora que siente una llamada cósmica superior que la deja ansiosa por ver el mundo y experimentar una vida más allá de su crianza.

Pero las obligaciones con su familia mantienen a Sloane atada a la Academia, al igual que su miedo a cruzar la línea familiar. Pero Sloane tiene planes .. Y algún día podría ser lo suficientemente valiente como para ponerlos en práctica.

David, la autora más vendida de No One Asked for This y cuyos créditos incluyen 86'ed, así como la hija de Larry David de Curb Your Enthusiasm interpretará a Jayme, también conocido como Sparrow # 6.

Jayme es una solitaria escondida debajo de una sudadera con capucha. No dice mucho porque no tiene por qué hacerlo. Jayme tiene un gruñido que induce al miedo. Échale un vistazo y cruzarás la calle para evitar lo que sigue. Inteligente y afilada como un cuchillo, pasa la mayor parte del tiempo con Alphonso, su único amigo.

Netflix también incluirá a un recién llegado para interpretar a Christopher, también conocido como Sparrow #7, el Cubo de Psykronium que induce al terror existencial. Christopher es un cubo telequinético de origen desconocido.

Puede volver la habitación helada e inducir un miedo paralizante. Actúa como el oráculo consultado de los Sparrow que da consejos increíbles y sirve como mediador familiar. Confiable, leal y es tratado por los Sparrow como cualquier otro hermano, Christopher es una fuerza a tener en cuenta.

Blackman creó la serie The Umbrella Academy, que se basa en la novela gráfica del mismo nombre de Gerard Way y Gabriel Ba. Universal Content Productions produce la serie para Netflix. Aún no se ha determinado una fecha de regreso.

