The Umbrella Academy: Crean teoría impresionante sobre Ben para la temporada 3

¡Alerta de SPOILER! Ahora que la temporada 3 de The Umbrella Academy ha comenzado la producción, muchas audiencias se preguntan hacia dónde se dirigirá el programa después de que el final de la temporada 2 revelara que los héroes habían regresado a una versión muy diferente de 2019. Y aunque el fantasmal Ben Hargreeves (Justin H. Min) se sacrificó heroicamente al final de la temporada 2 para ayudar a salvar a Vanya (Elliot Page), aparentemente está vivo nuevamente en la temporada 3, aunque con una racha arrogante.

Los fanáticos han estado desconcertados por Ben, su muerte (¿o "supuesta muerte"?) Y su estado como un espectro desde la temporada 1, pero están aún más confundidos ahora en la temporada 3. Una nueva teoría sobre Ben en Reddit pregunta por qué siguió envejeciendo a pesar de que murió cuando era un adolescente de 17 años en 2006.

Es una pregunta válida: seguramente sería un eterno adolescente, muy parecido al adorablemente sarcástico Número 5 (Aidan Gallagher), ¿verdad? Obviamente, tener a dos miembros del equipo atrapados permanentemente como adolescentes se interpondría en el camino de sus arcos de personajes individuales, por lo que es comprensible por qué los escritores querían que el fantasma de Ben envejeciera junto con su hermano adoptivo Klaus (Robert Sheehan).

Ben de The Umbrella Academy podría no estar totalmente muerto

Klaus posiblemente está más conectado a Ben de lo que hemos visto en las dos primeras temporadas/Foto: Indie Hoy

En los cómics originales Dark Horse escritos por Gerard Way del grupo musical, My Chemical Romance e ilustrado por Gabriel Bá, Klaus tiene la capacidad de astral-proyecto de su espíritu de su cuerpo. La teoría de Reddit sugiere que Ben no está realmente muerto, y que el dolor de Klaus por la supuesta desaparición de su hermano hizo que sacara el espíritu de Ben de dondequiera que se guardara su cuerpo.

Sabemos que Ben no es un fantasma típico porque generalmente no tiene el aura azul fantasmal que hemos visto en otros espíritus en The Umbrella Academy (aunque sí se parecía al resto de los fantasmas en la línea de tiempo alternativa que vimos brevemente al principio de la temporada 2 de The Umbrella Academy).

Entonces, si Ben no está realmente muerto, ¿dónde podría estar su cuerpo? Esta es una pregunta que muchos han tratado de responder durante las dos primeras temporadas, pero ahora que está por estrenarse la tercera, los fans han creado una historia distinta que posiblemente veremos en la nueva entrega.

¿Ben en realidad está en el Hotel Oblivion?

El Hotel Oblivion es una parte importante de la historia en los cómics de The Umbrella Academy/Foto: Screenrant

Los lectores de los cómics de Umbrella Academy ya sabrán sobre el Hotel Oblivion, que Sir Reginald Hargreeves (interpretado por Colm Feore en la serie de Netflix) usó para albergar a todos los enemigos y villanos que enfrentó el equipo durante su cruzada superheroica original. Como era de esperar, mantener a un grupo de supervillanos encerrados en un lugar generalmente conduce al desastre, por lo que tiene sentido que Reginald los coloque a todos en una dimensión alternativa.

La serie de Netflix se ha tomado algunas libertades con el material fuente, por lo que tendría sentido si el Hotel Oblivion estuviera... en la Luna. Como especula Redditor u/ WhyRtheresomanyofU, "[En la temporada 2], Reginald tiene algo escondido en el Lado Oscuro de la Luna. Algo que está dispuesto a desnudar y matar para proteger. Supongo que es el Hotel Oblivion, donde están todos sus enemigos alojados".

Debido a que las habilidades Lovecraftianas de Ben le permiten abrir un portal en su estómago para desatar una horda de tentáculos horribles que destrozan a sus enemigos, no sería sorprendente que Reginald tuviera algunas preocupaciones sobre el verdadero alcance de sus poderes. Si este fuera el caso, no es imposible que el extraño padre adoptivo de los niños fingiera la muerte de Ben para proteger el mundo, encerrándolo en un estado comatoso en el Hotel Oblivion.

Los poderes de Vanya posiblemente ayudaron a Ben a regresar

Los fans creen que Vanya en realidad ayudó a Ben a recuperar su cuerpo, y no "murió" en la temporada 2 de la serie/Foto: Youtube

Pero sí, antes de preguntar, ¿qué pasa con el heroico sacrificio de Ben? Bueno, ya sabemos que los poderes de Vanya pueden llegar a la Luna (hola, Suite Apocalipsis), así que tal vez la luz que vio Ben fueron sus habilidades para devolverlo a su cuerpo. Entonces, si Ben está realmente vivo y se lo mantiene en estado de coma, eso explicaría por qué ha envejecido desde que murió a los 17 años.

Queda por ver si la serie se dirigirá o no al Hotel Oblivion en la temporada 3, especialmente desde que introdujo una nueva línea de tiempo y un nuevo conjunto de personajes, The Sparrow Academy. ¿Cómo siguen vivos Ben y Sir Reginald? ¿Por qué este Ben es más intimidante que el espíritu adorable que conocíamos antes? Esas son algunas respuestas que la tercera temporada posiblemente contestará. Además, los fans que ya han leído las historietas ya conocen un poco de lo que los nuevos "héroes" harán al enfrentarse con los miembros de The Umbrella Academy.

Ya se está grabando la temporada 3 de The Umbrella Academy

Elliot, que interpreta a Vanya, reveló el nuevo logo que tendrá la serie en su temporada 3/Foto: Instagram

El rodaje de la temporada 3 de The Umbrella Academy ha comenzado oficialmente, gracias a una foto del set de Elliot Page que confirma la gran noticia. La producción de la temporada 3 de The Umbrella Academ parece estar bien programada. En noviembre de 2020, el programa de Netflix confirmó que la filmación comenzaría en febrero de 2021 en Twitter. Desde entonces y ahora, los fanáticos han recibido un montón de actualizaciones emocionantes, incluidos los anuncios de casting para The Sparrow Academy, el equipo rival de superhéroes que enfrentará a The Umbrella Academy en la próxima temporada.

Netflix no solo ha confirmado el elenco de Sparrow Academy, sino que el regular de la serie Justin H. Min también compartió una foto.de él y el resto de la Academia Sparrow con los uniformes de su equipo para ayudar a los fanáticos a familiarizarse con las nuevas caras del programa. Hace unas semanas, Page compartió una foto en su Instagram que parece haber sido tomada en el set de la temporada 3, subtitulada con "Dios mío, estamos de vuelta". La foto parece ser una silla con el nuevo logo de Umbrella Academy. El logo ahora es una combinación del icónico paraguas y un gorrión encaramado en la parte superior.

¿Crees que esta teoría sobre Ben y el Hotel Oblivion podría explicarse en la tercera temporada de The Umbrella Academy? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.