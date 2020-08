The Umbrella Academy 2: Todo lo que necesitas saber de The Sparrow Academy/Foto: Plex

¡ATENCIÓN! Contiene spoilers potenciales para la temporada 2 de The Umbrella Academy. Durante el episodio 6 de la segunda temporada de The Umbrella Academy, Número Cinco y Reginald Hargreeves tienen una conversación sobre viajes en el tiempo, y Reginald ofrece a su hijo algunos consejos interesantes. "Comience con poco. Segundos, no décadas", dice. "Mucho podría cambiar en cuestión de segundos. Uno podría derrocar un imperio".

Está recomendando a número cinco repensar cómo viaja en el tiempo mientras intenta detener el apocalipsis. Para los fanáticos que han visto el final de la temporada, también es un presagio serio.

Si bien la Academia ha pasado dos temporadas luchando contra la Comisión en un intento por detener el fin del mundo, parece que fueron dos temporadas demasiado para su padre. En el final de la temporada 2, titulado "The End of Something", los hermanos Hargreeves regresan a 2019 después de salvar al mundo nuevamente y encuentran a Reginald vivo en su mansión.

Sin embargo, ese no es el desarrollo más extraño; El regreso de Reginald llega con un nuevo grupo de niños conocido como The Sparrow Academy.

Cinco y el resto de The Umbrella Academy se han mantenido ocupados saltando décadas para alterar el destino del mundo, pero como lo ilustra la temporada 2, fueron algo imprudentes con la línea de tiempo, especialmente cuando se trataba de su padre.

No solo lo buscaron, sino que una vez que accedió a verlos, hicieron un espectáculo bastante disfuncional. Ahora, parece que su reunión familiar bastante decepcionante, junto con todos esos pequeños cambios en la línea de tiempo que crearon después de aterrizar en la década de 1960 en Dallas , fue "cuestión de segundos" que Reginald necesitaba para ver que una colección diferente de niños especiales podría ser necesaria.

Las siluetas de cinco personas, una caja verde flotante y luego una séptima persona que se parece a Ben, ahora han tomado el lugar de The Umbrella Academy. Pero, ¿quiénes son The Sparrow Academy, cuáles son sus poderes y, lo que es más importante, cuáles son las intenciones de Reginald con ellos?

El showrunner de Umbrella Academy promete un equipo nuevo

La aparición de Ben probablemente sea el aspecto más confuso de la llegada de la Academia Sparrow para los fanáticos, pero es una de las pistas más importantes sobre los orígenes del equipo. Solo la temporada 3 podrá aclarar por qué Reginald reunió a un grupo diferente de héroes.

También tendrá que explicar cómo pudo hacerlo, teniendo en cuenta que solo pudo tener siete hijos la primera vez. Pero por ahora, la aparición de Ben en esa secuencia final de la temporada 2 aclara que Reginald lo eligió porque nunca lo había conocido.

"Podemos conocer a un nuevo Ben que es de carne y hueso", dijo Blackman a Den de Geek. "Quién es, cuál es su tipo de personalidad, no te lo diré, será algo así como un spoiler. Pero ahora puede interactuar con todos los demás personajes, lo que será una delicia".

Durante la comida familiar en el episodio titulado "Una cena ligera", Klaus continuó la farsa de toda la temporada de que Ben no estaba allí, lo que significa que Reginald nunca aprendió sobre Ben o su poder.

Entonces, cuando Reginald estaba comprando bebés por segunda vez, no sabía cómo pasarle a Ben porque ya había sido parte de The Umbrella Academy. En cuanto a los otros seis, al menos uno de ellos es una caja flotante.

Aparte de Ben, este es un conjunto completamente diferente de héroes con los que estamos tratando. En una entrevista con Inverse, el showrunner Steven Blackman confirmó que estos personajes no son simplemente versiones diferentes de The Academy, sino personas diferentes.

"Solo diré esto dado el hecho de que algo de esto está en la novela gráfica", dice el showrunner. "Pero son personas nuevas. No son nuestros personajes. Son personas diferentes, y eso es todo lo que realmente puedo decir".

The Sparrow Academy se burlan de los cómics de The Umbrella Academy

Entonces, si no son versiones alternativas, ¿quiénes podría ser? En varias entrevistas posteriores al final, Steven Blackman se ha negado principalmente a entrar en detalles, pero hay un grupo de superhéroes conocido como The Sparrow Academy que aparece al final de Gerard Way y Gabriel Ba: The Umbrella Academy Vol. 3, Hotel Oblivion.

Se ven idénticos en edad, un hecho que confirma que son algunos de los otros 43 niños que sobrevivieron a su nacimiento compartido en 1989, con un Número Uno que pasa por Deever y también tiene superfuerza.

En cuanto a algunos de los otros, uno puede convertirse en una bandada de cuervos, uno dispara algún tipo de rayo de sus ojos, y otro con una apariencia deformada parece ser capaz de hacerse daño e infligir ese dolor en su objetivo.

Quizás lo más interesante es su origen, que los cómics sugieren que tienen mucho que ver con el robot matriarcal, Grace. En Hotel Oblivion, "Madre" presenta a Vanya a lo que ella describe como su familia "real", diciéndole a Vanya: "Hay algunas personas muy especiales que se mueren por conocerte".

Unos días antes de la caída de la temporada 2 de The Umbrella Academy en Netflix, Way anunció que el cuarto volumen de su cómic se titularía The Sparrow Academy y se centrará explícitamente en este equipo.

"La serie finalmente comienza a responder la pregunta: '¿Qué pasa con los otros bebés nacidos ese día, en ese momento?' Los hermanos de la Academia Umbrella ya no están solos en el mundo", dijo Way a Forbes.

Gerard Way y Gabriel Bá crearon desde 2007 esta serie de cómics que luego Netflix transformaría en un programa de televisión. Sin embargo, la historia de la familia Hargreeves podría dar un giro inesperado con la llegada del nuevo equipo/Foto: Looper

"Se trata de una gran revelación en el universo de la Academia Umbrella, algo que había sido secreto durante mucho tiempo, y nuestros hermanos aprenden mucho sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena, así como también descubren la verdadera naturaleza de algunos personajes. que han estado con ellos desde el principio ".

Steven Blackman usará The Sparrow Academy en la serie de Netflix

Blackman le dijo a Den de Geek que él y Way se comunican regularmente sobre las historias, y que él trata de apegarse a lo que hay en las novelas gráficas. Eso explica por qué los fanáticos vieron la misma caja verde flotante en las páginas finales del Hotel Oblivion durante los momentos finales del final de la temporada 2.

"Tengo una colaboración maravillosa con Gerard, y hablamos mucho sobre dónde quiere ir con los diferentes volúmenes de los cómics. Tenía una idea para el final de esta temporada, un poco similar a lo que eran The Sparrow. Cuando yo escuché que estaba haciendo los este nuevo equipo, me emocioné mucho".

Pero también se sabe que Blackman se toma algunas libertades creativas, lo que significa que los fanáticos no necesariamente deben esperar ver los mismos personajes o poderes en la serie de Netflix que aparecerán en la próxima historia cómica de Way.

"Creo que estará abierto para que yo decida", dijo Blackman. "Gerard tiene ideas tan maravillosas, y si funcionan para nuestra narración, las usaremos. Si no, idearé mi propia versión. Mi objetivo es conservar todo lo que pueda para la novela gráfica".

Desde el final de la temporada 2, ya está claro que Reginald ha tomado la delantera con el equipo, que a diferencia de la historia cómica burlada hasta el momento, dio lugar a la grieta en la línea de tiempo creada por las acciones de The Umbrella Academy en 1963.

Los fanáticos pueden haber notado que se presentaron bastantes Sparrows a lo largo de la temporada 2, incluso como juguetes y atuendos de personajes. Quizás puedan ofrecer algunas pistas sobre lo que Blackman ha imaginado para su nuevo equipo hasta ahora.

Las intenciones de The Sparrow Academy aún no están claras

Si bien Reginald ha creado un nuevo equipo, no está claro cómo planea usarlos, y si es para bien o para mal. En los cómics de The Umbrella Academy, se confirma que algunos de los bebés murieron durante el parto.

Pero el equipo original de Reginald también se enfrenta a varios villanos. Después del lanzamiento de la temporada 2, Blackman confirmó a Den of Geek que Lila, el interés amoroso de Diego, la hija de The Handler y un personaje original cuya habilidad le permite absorber los poderes de los demás, es uno de los 43 bebés.

Tal vez fue un accidente que The Handler mató a los padres de una niña superpoderosa, o tal vez hubo otros como Reginald que buscaban criar y entrenar sus propias armas con superpoderes.

Junto con la revelación de Reginald como un extraterrestre real, un giro arrancado directamente de los cómics de Way y Bá, eso hace que el papel de The Sparrow en la vida de The Umbrella Academy sea aún más dudoso.

Entonces, si esa visión bañada por el sol de The Sparrow Academy te hizo sentir un poco incómodo, está bien. Según Blackman, debería haberlo hecho.

"[La Academia Umbrella] debería poder relajarse ahora", dijo Blackman a Digital Spy. "Pero algo no está del todo bien ya que han regresado. Porque estas personas no solo dicen que son la Academia Sparrow, sino que Hargreeves todavía está vivo, y él tampoco debería estarlo".

También está el hecho de que, aunque Reginald eligió en su mayoría bebés diferentes, ese final no explica lo que sucedió con los nuevos homólogos de la Academia Umbrella o si el equipo original está dispuesto a ceder sus lugares a tiempo o la mansión de Reginald.

"Creo que todos estamos jodidos nuestros pantalones, para ser completamente honesto", dijo Emmy Raver-Lampman a TV Guide sobre el giro final de la temporada 2. "Todos somos competitivos por naturaleza. No creo que vaya a ser bueno, pase lo que pase en ese escenario. No creo que compartamos margaritas e historias de guerra en el corto plazo". ¿Crees que el nuevo equipo podrían ser los villanos si hay una tercera temporada en Netflix?