The Umbrella Academy: 10 datos que seguramente no conocías de la serie

Si le preguntas al creador de The Umbrella Academy, Gerard Way, qué lo influenció para escribir un cómic sobre una familia disfuncional de superhéroes adoptados, lo más probable es que cite a Marvel's X-Men o Hellboy como influencias. En muchos sentidos, esa influencia es clara: individuos superpoderosos obligados a lidiar con la realidad de la existencia cotidiana y al rechazo de sus seres queridos.

En la superficie, The Umbrella Academy parece que podría caber en las páginas de un cómic de Marvel, pero la interpretación de Way del trauma infantil es más profunda que los vigilantes enmascarados y los villanos que buscan causar estragos en el universo. Junto con el artista Gabriel Bà, Way armó algo realmente original, y en 2008,The Umbrella Academy ganó un premio Eisner a la mejor serie finita.

En 2018, Netflix debutó con su adaptación televisiva del cómic, y es bastante seguro decir que el programa se ha convertido en un éxito para el gigante de la transmisión. Pero si bien es posible que sepas bastante sobre la familia Hargreeves y sus enemigos pasados y futuros, todavía queda mucho por descubrir. Desde el proceso creativo de Way hasta un drama detrás de escena, por eso en La Verdad Noticias te platicamos la verdad no contada de The Umbrella Academy .

The Umbrella Academy ayudó a Gerard Way con My Chemical Romance

Los integrantes de My Chemical Romance están reflejados en la serie

Cuando a Gerard Way se le ocurrió por primera vez la idea de The Umbrella Academy, su enfoque principal en la vida no era escribir una historia sobre una familia disfuncional de superhéroes marginados. En cambio, estaba profundamente arraigado en su carrera musical. En 2006, My Chemical Romance, la banda de rock que tocó la vida de toda una generación de niños emo, acababa de lanzar The Black Parade, el álbum que siguió a su éxito de 2004 Three Cheers for Sweet Revenge.

Way pasó una gran parte de su tiempo en estrechos cuartos de gira con sus compañeros de banda, a quienes le dijo a NME ayudaron a dar forma a las personalidades de los personajes de Hargreeves. "Estar en una banda muy cerca, como cualquiera que haya tenido esa experiencia te dirá, es como estar en una familia disfuncional", explicó. "La química de eso es realmente interesante para mí. Puedo ver a los chicos de la banda en cada uno de los personajes".

Más aún, Way se encontró usando el cómic como un medio para analizar toda su experiencia con la banda, desde las personas con las que entró en contacto en el camino hasta la fama misma. Al igual que Way y sus compañeros de banda, los Hargreeve son una especie de familia autoformada y, al igual que la banda, luchan con sus propios problemas familiares. "Mucho de eso fue mi forma de procesar la experiencia que tuvo My Chemical Romance si soy totalmente honesto", dijo.

The Umbrella Academy iba ser un cómic de terror para superhéroes

The Umbrella Academy es una serie de superhéroes con un toque de terror

Hay muchos aspectos en la serie de The Umbrella Academy que hablan del género de terror: el Séance (conocido en la serie de Netflix como Klaus) puede comunicarse con los muertos, el Horror (Ben) canaliza "criaturas sobrenaturales", monstruos con tentáculos de otro mundo, a través de un portal interdimensional debajo de su piel, y el Violín Blanco (Vanya) mató al amado asistente de la familia, Pogo, y cortó la garganta de su hermana. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, el cómic no siempre se presenta como una historia de terror. En cambio, encuentra su lugar cómodamente dentro del género de superhéroes, que es algo por lo que Gerard Way se esforzó en su creación.

En una entrevista con Vulture, Way explicó cómo su inspiración inicial para el cómic vino de una fuente inesperada. "Estaba leyendo Hellboy de Mike Mignola ", dijo. “Me dije a mí mismo: 'Este es un cómic de terror, pero no es un cómic de terror en absoluto'. Y pensé que no había nada de eso para los superhéroes ".

Así que se dedicó a hacer su propia versión de un cómic de terror sin terror, ambientado en una familia de superhéroes. En busca de inspiración de personajes individuales, Way recurrió a su propio interés en temas ocultistas, y así es como cosas como sesiones de espiritismo y cartas del tarot se abrieron paso en la historia.

Los Hargreeve no siempre fueron una familia en The Umbrella Academy

Antes de finalizar la idea los protagonistas de The Umbrella Academy no era una familia

Tres volúmenes de cómics y una serie de televisión en The Umbrella Academy , y es difícil imaginar a los hermanos Hargreeves como algo más que miembros de la familia adoptada. Todo en ellos se lee como una familia disfuncional, desde su entusiasmo por complacer a su padre (en su mayor parte) hasta su feroz rivalidad entre hermanos. Pero no fue hasta que Gerard Way plasmó la idea escrita que decidió relacionarlos de alguna forma. Le dijo a Vulture que cuando los creó por primera vez, "eran solo esta colección de bichos raros".

Si los Hargreeves hubieran sido solo una "colección de bichos raros", la probabilidad de que el cómic tuviera tanto éxito como se ha convertido es probablemente bastante remota. Uno de los mejores aspectos de The Umbrella Academy es que se siente mucho más como un drama familiar ambientado en un entorno de superhéroes que como una historia de superhéroes con una trama paralela de un drama familiar.

Los lectores, y ahora los espectadores, están sintonizando para ver qué harán los Hargreeves entre ellos. Derribar una nave espacial asesina gigante con el disfraz de la Torre Eiffel es solo una ventaja adicional.

Way también tiene preguntas sobre Luther y Allison en The Umbrella Academy

La relación de estos personajes de The Umbrella Academy resulta extraña

Uno de los elementos más importantes de la historia de The Umbrella Academy de Netflix es el vaivén entre dos de los hermanos adoptivos de Hargreeves, Luther (Tom Hopper) y Allison (Emmy Raver-Lampman). A lo largo de la primera temporada de la serie, quedó claro que la pareja tiene sentimientos mutuos que van más allá de lo familiar, y para el sexto episodio de la temporada uno, "El día que no fue", finalmente pudieron compartir el primero en beso en pantalla. Para algunos, la relación se siente, en una palabra, asquerosa. Y Gerard Way lo entiende.

Way le dijo a The Hollywood Reporter que cuando escribió el cómic por primera vez (en sus 20 años), no vio mucho problema con él. "Pero ahora que tengo 40, digo, 'Sí, pero aún así crecieron juntos'", dijo. "Eso es un poco jodido". Da la casualidad de que el romance entre Spaceboy y The Rumor no es el único que sigue la línea de la aceptabilidad social. En el cómic de The Umbrella Academy , Vanya y Diego también comparten algo.

Si JFK hubiera vivido en The Umbrella Academy

La aparición de JFK es quizás lo más extraño de The Umbrella Academy

El mundo de The Umbrella Academy es extraño, por decir lo menos. Un supervillano con un dispositivo que le permite comer cualquier cosa para evitar una posible enfermedad fatal, una prisión escondida en una dimensión de bolsillo que alberga a los peores criminales del mundo, una realidad en la que John F. Kennedy nunca fue asesinado.

De alguna manera, en un cómic centrado en una familia con poderes que van desde viajar en el tiempo hasta, ya sabes, acabar con el mundo, es JFK el que acaba siendo lo más extraño. También es algo de lo que los fanáticos que no son cómicos no se habrían dado cuenta de que influye tanto en la serie de Netflix como lo hace.

El showrunner Steve Blackman le dijo a Film que si bien la supervivencia de JFK en el cómic significa que los Hargreeves viven en una línea de tiempo alternativa, es una historia que probablemente dejarán en paz para Netflix. Aunque hemos visto a Número Cinco (la versión interpretada por Aidan Gallagher) saltar en el tiempo antes del asesinato real en el episodio de la primera temporada titulado acertadamente "Número Cinco", parece que el ex presidente, de hecho, cayó. Pero dado que una gran parte del segundo volumen del cómic, Dallas, trata de la prevención/ facilitación del asesinato de JFK, no se sabe si se tratará o no en al menos alguna capacidad durante la segunda temporada.

The Umbrella Academy originalmente se suponía que era una película

Productores querían hacer una película de The Umbrella Academy

Poco después de que Dark Horse publicara el primer volumen de The Umbrella Academy en 2008, Universal Pictures se hizo con los derechos del proyecto. En ese momento, el cómic era solo la segunda propiedad de Dark Horse que había sido comprada por el estudio (la primera fue RIPD, que atrajo al público tan bien como se esperaría de una película sobre un policía no muerto y su compañero vaquero que caza monstruos disfrazado como lo haría un hombre chino y una modelo de Victoria's Secret). La película de Umbrella Academy estuvo en el limbo del desarrollo durante varios años, que incluyeron un cambio de guionista en 2011, antes de que Universal finalmente decidiera dejar que su opción expirara.

Gerard Way le explicó a NME que una vez que salió la película, se asoció con Jeremy Slater, quien escribió el piloto de la serie de televisión The Umbrella Academy y ayudó a venderlo en varias cadenas. En 2017, Netflix se hizo con los derechos y, un año después, obtuvimos la versión para pantalla pequeña de la familia Hargreeves. Según Way, la serie terminó siendo una mejor opción para el material de todos modos. Si Universal hubiera seguido adelante con la película, habría sido la "primera película de superhéroes posmoderna", para la que no creía que el público estuviera listo en ese momento.

The Umbrella Academy está filmada como un largometraje

La grabación de The Umbrella Academy tiene un formato especial

Si The Umbrella Academy se siente más como una película extendida que como una serie de televisión, hay una razón, y no tiene nada que ver con el hecho de que el proyecto pasó tanto tiempo en desarrollo como un largometraje en Universal y tiene mucho que ver con los antecedentes de Steve Blackman. Antes de ser nombrado showrunner de la serie de Netflix, Blackman trabajó en Altered Carbon, un gran original de ciencia ficción en la plataforma. Al igual que Altered Carbon , The Umbrella Academy toma prestado gran parte de su estilo visual de la película, y son las únicas dos series de televisión que se filman con Alexa 65, una cámara digital de gran formato.

Blackman le dijo al Los Angeles Times que la estética visual del programa se debe en gran parte a la propia cámara. "Es una cámara de película, pero es hermosa y cinematográfica, por lo que realmente te da un aspecto casi anamórfico", explicó. "No somos del todo tipo buzón, pero tenemos ese estilo".

El estilo visual de The Umbrella Academy tiene influencias inesperadas

The Umbrella Academy está basada en otros comics

Desde el punto de vista estilístico, The Umbrella Academy puede generar inmediatamente comparaciones con las películas de X-Men , Kick-Ass o incluso The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Con un grupo de superhéroes inadaptados en su núcleo, sería fácil agruparlo con cualquier cantidad de piezas de acción basadas en cómics, que quizás se remonten al trabajo anterior de Steve Blackman en Legion. The Umbrella Academy recorre una línea extraña entre la ciencia ficción estilizada, la hiperviolencia y la ridiculez general, pero funciona.

Sin embargo, según Elliot Page, el estilo visual del programa en realidad estuvo más influenciado por algunos directores que no han tenido ninguna experiencia en el ámbito de los superhéroes. En una entrevista con Vanity Fair Page explicó que The Umbrella Academy tomó muchas de sus señales del director de Harold y Maude , Hal Ashby, así como de Wes Anderson. Su influencia es clara, particularmente en términos de las relaciones entre los hermanos Hargreeves. Si bien es claramente disfuncional, hay un afecto obvio entre ellos, por más seco que ese afecto a veces pueda parecer.

El arco de Vanya tiene sus raíces psicológicas en The Umbrella Acedemy

Vanya es un de los personajes más importantes de The Umbrella Academy

Aunque el trauma de ser criado por un padre adoptivo poco amoroso cuyo único interés parecía ser explotar los superpoderes de sus hijos pasa factura a todos los niños de Hargreeves, es especialmente dañino para Vanya ( Elliot Page en el programa). Es debido a su relación tensa tanto con su padre como con sus hermanos que eventualmente se dirige hacia el camino hacia la súper villanía, que culmina con su conversión en el Violín Blanco y poniendo en movimiento el apocalipsis.

Si bien el arco del personaje en el cómic es un poco más sencillo, en el programa, el lento descenso de Vanya a una eventual locura se presenta meticulosamente. Steve Blackman le dijo a The Hollywood Reporter que una gran parte de la serie para él se enfocaba en los efectos psicológicos del trauma infantil.

El arco particular de Vanya se produjo debido al deseo de Page de darle una "transformación fundamentada". También sirve como explicación de su relación en pantalla con Leonard (John Magaro), que es una especie de definición de libro de texto de un abusador emocional. Si bien Blackman admite que, con más tiempo, Vanya probablemente habría visto señales de alarma en la relación, ya estaba tan dañada que Leonard puede manipularla más fácilmente.

Los personajes de la serie están atenuados al cómic de The Umbrella Academy

Los personajes de la serie de The Umbrella Academy son bastante parecidos al comic

La adaptación en pantalla de Netflix de The Umbrella Academy, en su mayor parte, ha mantenido intactos a los personajes del cómic, pero eso no significa que esos personajes hayan dado el salto de una página a otra exactamente como fueron creados. Si bien cosas como la Comisión, el antiguo empleador de Number Five y el principal antagonista de la primera temporada de la serie, existen en el cómic de Gerard Way y Gabriel Bá (aunque bajo el apodo de "Temps Aeternalis"), el jefe de la organización en el programa es The Handler, una mujer de aspecto muy humano interpretada por Kate Walsh. En el cómic, está dirigido por un pez en un cuerpo de robot llamado Carmichael, que sorprendentemente no es lo más ridículo del material original.

Existen muchos otros casos como este entre las dos propiedades, y aunque ciertos detalles pueden funcionar para los fanáticos de los cómics, tener personajes que están tan alejados de la realidad probablemente no sea el mejor curso de acción cuando intentas obtener audiencias de televisión convencionales para dedicarse a una historia que, en esencia, trata sobre una dinámica familiar.

Cameron Britton, quien interpreta a Hazel, la asesina de la Comisión que lleva una máscara animal, le dijo a Den of Geek que incluso su Cha-Cha y el de Mary J. Blige estaban atenuados para el espectáculo. "Son demasiado locos", dijo. "Necesitaban estar un poco más enraizados".

