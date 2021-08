The Suicide Squad es solo para mayores de 15 años, fans están conmocionados

Varios fans que ya vieron la nueva película de The Suicide Squad han quedado conmocionados por el nivel de violencia de la misma y no entienden por qué tiene un certificado para ser vista por mayores de 15 años y no por personas con más de 18 años, ¡conoce los detalles!

Anteriormente te contamos sobre Suicide Squad 2 y su otro tráiler, ahora, te hablaremos sobre la conmoción que está causando por su nivel de violencia.

¿Qué tan violenta es The Suicide Squad?

Suicide Squad 2. Foto: Twitter @StevenRayMorris

La película dirigida por James Gunn ya fue vista en Reino Unido, donde varios quedaron impactados por lo violenta que es, y cuestionaron por qué es para mayores de 15 años, pues, parece que sería más adecuado que fueran para personas con 18 años en adelante.

Ante esto, la Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC), asegura en su sitio web que la decisión para darle dicha clasificación se debe a que contiene:

"Violencia sangrienta fuerte, sangre, lenguaje y abuso breve de drogas.”

Pero, eso no es todo, esta misma organización explicó a The Independent que, a pesar de esta nueva entrega cinematográfica pueda ser mucho más violenta que la primera, comentó que:

“...la violencia se mitiga con el humor de la película y el contexto de fantasía lleno de acción.”

¿Suicide Squad 2 fue ajustada para ser taquillera?

Suicide Squad 2. Foto: hollywoodreporter.com

Se sabe que las clasificaciones otorgadas por la BBFC se determinan por medio de la opinión pública a gran escala, mismas que se cambian cada 4 o 5 años, esto luego de que se hacen estudios a más de 10 mil personas, la última actualización fue en el 2019, pero eso no es todo, hay filmes que buscan justificar su clasificación a una edad menor de 18 años, ya que, de lo contrario no suelen ser taquilleras.

Especialmente las películas de gran presupuesto son las que más se ajustan a los criterios de clasificación que sean menores a los 18 años, una de las más taquilleras de los últimos tiempos con esta clasificación fue la de Cincuenta sombras de Grey que se estrenó en el 2015.

