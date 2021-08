The Suicide Squad es la película de DC más vista en HBO Max, superó Snyder Cut

The Suicide Squad, también conocida como “Escuadrón Suicida 2”, se estrenó el pasado 6 de agosto tanto en cines como en la plataforma de HBO Max (con un costo adicional para los suscriptores), y aunque en taquilla no tuvo el auge que se esperaba, en streaming ya ha superado a otras películas de DC como “Zack Snyder’s Justice League (Snyder Cut)” y Wonder Woman 1984 (Mujer Maravilla 2)”.

Por lo tanto, se ha convertido en el filme del DCEU estrenado durante la pandemia más visto de la plataforma. Según el medio Deadline, que comparte información de Samba TV, que mide la audiencia del streaming en millones de hogares en Estados Unidos, el Escuadrón Suicida superó a casi todos los títulos que la compañía ha estrenado en simultáneo.

The Suicide Squad rompió récord en reproducciones en HBO Max al registrar 4.7 millones de hogares en sus primeras tres semanas de disponibilidad en el servicio. Mientras que Snyder Cut tuvo 3.2 millones de hogares y WW 1984 llegó a 3.9 millones de hogares.

¿Cuánto ha recaudado en taquilla The Suicide Squad?

La cinta tuvo mejor recepción en streaming que en la pantalla grande/Foto: Shock

Como te contamos en La Verdad Noticias, The Suicide Squad tropezó en taquilla y recaudó menos de lo esperado, ya que desde su estreno hace más de dos semanas y hasta el momento, suma un total de 142 millones de dólares.

Teniendo en cuenta que según el portal Box Office Mojo, el presupuesto que tuvo la cinta fue de 185 millones de dólares, y de lo que ha obtenido, sólo 50 millones provienen de Estados Unidos.

Aunque el público y la crítica ha elogiado la película, probablemente la pandemia y el hecho de que esté disponible para ver desde casa, hicieron que no le fuera nada bien en los cines.

¿Cuál es la película más vista hasta ahora en HBO Max?

Tras su estreno a principios de abril de 2021, "Mortal Kombat" se volvió lo más visto en la plataforma/Foto: Espinof

Hasta el momento de redactar este artículo, la película en HBO Max que se volvió la más vista como lanzamiento simultáneo (es decir, tanto en cine como en streaming), ha sido Mortal Kombat, ya que fue reproducida en 5.5 millones de hogares.

Mientras que Godzilla vs. Kong se lleva el segundo lugar con 5.1 millones de hogares. Esto deja a The Suicide Squad de James Gunn en la tercera posición; aunque por ahora no se ha revelado cuánto ganó la película en la plataforma.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!