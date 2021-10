The Strokes y Kings of Leon encabezarán el Corona Capital Guadalajara 2022

Después de las cancelaciones y cambios de fecha debido a la pandemia de COVID-19 aún en curso, el Corona Capital Guadalajara 2022 finalmente será una realidad según anunciaron los organizadores en las redes sociales oficiales del evento.

"Nuestra prioridad es y seguriá siendo la salud de los fans, músicos y staff", reveló el Corona Capital Guadalajara en marzo pasado ante la expectativa por la reprogramación del evento tras la cancelación del 2020.

Esta semana el Corona Capital Guadalajara anuncia sus fechas para 2022; el ansiado evento se lleverá el 21 y 22 de mayo del 2022 con The Strokes y King of Leon a la cabeza del cártel.

El cártel del Corona Capital Guadalajara 2022

Mientras que el Tame Impala y Twenty One Pilot lideran el cartel del Corona Capital 2021, The Strokes y King of Leon harán lo mismo en la edición del Corona Capital Guadalajara.

En La Verdad Noticias también te presentamos el cártel completo del Corona Capital en Guadalajara para el 2022 que incluirá estrellas como Blondie y Metronomy, entre muchos otros.

El sábado 21 de mayo se presentarán: The Strokes, Blondie, Chvrches, Death Cab for Cutie, Metronomy, Miami Horror, Metric, X Ambassadors, Real Estate, Whitney, Q, Cass McCombs, Tirzah, Julia Holter, Savoir Adore y Loyal Lobos.

El domingo 22: Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Tove Lo, Young the giant, Smash Mouth, Death from above 1979, CaveTown, Digitalism, Anna of the North.

También se presentarán el domingo 22 de mayo artistas como Alexandra Savior, Gabriel Garzón-Montano, French 79, Margaret Glaspy y Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

Precios del Corona Capital Guadalajara 2022

Corona Capital Guadalajara 2022 se llevará a cabo el próximo mayo

Este 25 de octubre comenzará la venta de boletos para el Corona Capital Guadalajara 2022 a través de Ticketmaster.com. Debido a que los abonos del 2020 serán válidos este año, no habrá preventa para la próxima edición.

El abono general tendrá un costo de $2,200 en la fase 2; $2,500 en la fase 3; $2,800 en la fase 4 y $3,200 en la fase 5. En cuanto a los boletos por día del Corona Capital Guadalajara 2022 tendrán un costo de $1,220, $1,500 y $1,800.

