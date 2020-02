The Strokes lanzan nueva canción y anuncian nuevo disco, ¡Tienes que escucharlo!

The Strokes es una banda estadounidense de rock indie y punk que se ha logrado colocar como una de las preferidas del los amantes de este género. Desde finales de los 90’s la agrupación ha estado conformada por el baterista Fabrizio Moretti, el guitarrista Nick Valensi, el bajista Nikolai Fraiture, el segundo guitarrista Albert Hammond Jr. y el vocalista Julian Casablancas.

Ya han pasado 4 años desde que los intérpretes de “Reptilia” lanzaron su último álbum, que fue el EP “Future, Present, Past” en el 2016. Sin embargo, en este 2020 la agrupación ha decidido cautivar nuevamente los oidos de los fans con nueva música, y un sonido renovado.

La banda estadounidense de más de 20 años de trayectoria anunció este día a sus millones de seguidores el lanzamiento de su nuevo sencillo musical “At the door”; una canción que combina el rock indie característico del grupo pero combinado con ritmos retro y modernos, una composición bastante interesante después de años de no lanzar música.

The Strokes tendrá un nuevo álbum discográfico

De igual manera, The Strokes tendrá un nuevo disco llamado “The New Abnormal”, este tendrá su estreno el próximo 10 de abril, y estará disponible de manera física y digital en todas las plataformas de música.

El nuevo tema musical “At the door” también ha estrenado su video oficial en la plataforma Youtube desde hace unas horas. La canción es melancólica y emotiva; mientras que el video realizado con animación 2D es una muy buena forma de regresar para la banda neoyorkina.

También te puede interesar: Corona Capital 2020: The Strokes encabezarán el festival de música

“At the door” se unió a la lista de grandes éxitos de los Strokes quienes se han hecho mundialmente famosos por canciones como “You Only Live Once”, “Someday”, “The Modern Age”, “Under Cover Of Darkness”, entre muchos otros temas que son fielmente recordados por los fans.

Como parte de su regreso a la música, The Strokes tendrán diversos conciertos alrededor del mundo, y uno de los países que visitará en el mes de marzo será México, los boletos para esta gira ya están a la venta en diversos portales digitales.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.