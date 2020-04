The Strokes estrenan su propia serie en YouTube para promocionar su nuevo álbum

The Strokes ha cumplido su sueño de lanzar su propia serie gracias a la cuarentena por COVID-19 que forzó a la banda a buscar nuevas formas de promocionar su nuevo álbum, para lo que aprovecharon su canal oficial de YouTube.

The Strokes ya tienen su propia serie en YouTube

“The New Abnormal”, sexto álbum de estudio de The Strokes saldrá a la venta en los próximos días en varias plataformas digitales, por lo cual la banda a lanzado la serie, “Five Guys Talking About Things They Know Nothing About” en su canal oficial de YouTube.

“Como muchos nos quedamos en casa y nos mantenemos solos. Queríamos ver si podíamos conectarnos con ustedes, y convertimos lo que se suponía que era una radio pirata para el lanzamiento de nuestro álbum (que haríamos en persona) en un video chat, "5 chicos hablando de cosas de las que no saben nada ". A la luz de todo lo que ha estado sucediendo, esperamos que esto te distraiga durante tu cuarentena”.

El primer episodio de “Five Guys Talking About Things They Know Nothing About” ya está disponible en su canal oficial de YouTube, donde ha superado las 100 mil reproducciones a un día de su lanzamiento.

La nueva serie de The Strokes

El primer episodio de la nueva serie lanzada por The Strokes contó con la participación de todos sus integrantes Julian Casablancas, Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr. y Nikolai Fraiture.

The Strokes revelaron que han deseado tener una serie como esta desde hace años, además contaron anécdotas hasta ahora desconocidas de la popular banda: como el fundador de la revista Rolling Stone abofeteando al baterista por su impuntualidad.

Te puede interesar: Corona Capital 2020: The Strokes encabezarán el festival de música

De acuerdo a los cinco miembros de The Strokes, en el próximo episodio de “Five Guys Talking About Things They Know Nothing About” darán más detalles de su nuevo álbum “The New Abnormal”.