The Strokes al fin tiene su comeback en la música con "The New Abnormal"

The Strokes tiene su esperado regreso a la música con el estreno de su primer álbum tras siete años de ausencia en la escena musical, "The New Abnormal".

Del Instagram de The Strokes

"The New Abnormal", es el sexto álbum de estudio de The Strokes, del cual ya se han desprendido tres sencillos: "At The Door", "Bad Decisions" y "Brooklyn Bridge To Chorus".

Con "The New Abnormal", The Strokes retoma el estilo musical que les dio fama en 2001 con el lanzamiento de su álbum debut, “Is This It”, el rock simple y directo, como ha sido descrito por sus fans, así como su leve influencia del pop.

El álbum producido por Rick Rubin y grabado en Shangri-La Studios en Malibú, ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming como Spotify, según anunció The Strokes en su cuenta oficial de YouTube.

El comeback de The Strokes

The Strokes regresa a la escena musical después de alcanzar su punto más alto de popularidad a principios del 2000, con un estilo muy similar al que presentan en "The New Abnormal", y que ha abierto las puertas para nuevos proyectos de la banda.

Originarios de Nueva York, Estados Unidos, los cinco integrantes de The Strokes: Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture, han hecho de su comeback el punto de partida para proyectos como su propia serie en YouTube.

“Como muchos nos quedamos en casa y nos mantenemos solos. Queríamos ver si podíamos conectarnos con ustedes, y convertimos lo que se suponía que era una radio pirata para el lanzamiento de nuestro álbum (que haríamos en persona) en un video chat, `5 chicos hablando de cosas de las que no saben nada´”.

Sin embargo, debido a la pandemia de COVID- 19, The Strokes ha tenido que posponer varias de sus presentaciones y actividades para promocionar, "The New Abnormal"