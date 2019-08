‘The Story of Light’, de Steve Vai, un disco que no debes dejar de escuchar

Este trabajo puso fin a una sequía de 7 años, y considero que la espera valió la pena, pues no cabe duda alguna que estamos ante el mejor guitarrista de los tiempos recientes en cuanto a rock se refiere.

Este es un banquete auditivo que te hará pasar momentos de enorme alegría.

Steve Vai, quien se hizo cargo de la producción, reclutó a Philip Bynoe (bajo), Jeremy Colson (batería), Deborah Henson-Conant (arpa), Beverly McClellan (voz) y Aimee Mann (voz), para la grabación que duró del 2010 al 2012, en la que participaron varios invitados como Dave Rosenthal (piano), Mike Keneally (teclados) y Dave Weiner (guitarra rítmica).

Todo el disco ofrece música diferente, creativa, espacial, atemporal, fascinante. Es también la segunda entrega de la trilogía Real Illusions, la que Vai definió como una "mezcla de capas múltiples basada en las exageraciones mentales amplificadas de un loco que busca la verdad y ve el mundo a través de sus propias percepciones distorsionadas".

Steve Vai lleva varios años siendo el guitarrista más completo de la escena roquera internacional.

El talentoso compositor e instrumentista quería hacer un disco conceptual, pero no de manera convencional, con toda la intención de crear una de las mejores obras de su vida, en concepto era compartir piezas que el oyente debe ir uniendo para encontrar la luz incluida en cada canción.

Los temas que incluye son: The Story of Light, Velorum, John, The Revelator, Book of the Seven Seals, Creamsicle Sunset, Gravity Storm, Mullach a´ tSi, The Moon and I, Weeping China Doll, Racing the Wall, No More Amsterdam y Sunshine Electric Raindrops.

El álbum, que fue grabado en diversas sesiones del 2010 al 2012, alcanzó el puesto 72 de la lista de Billboard.

Ricardo D. Pat