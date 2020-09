The Social Dilemma: el documental de Netflix que te hará eliminar tus redes

Producido por el cineasta Jeff Orlowsky para Netflix, el documental The Social Dilemma gira entorno a los problemas creados por los gigantes de la tecnología y las redes sociales como Twitter, Facebook y Google. Un tema que ha logrado causar una gran controversia entre los espectadores.

Para empezar este documental de Netflix utiliza como base frases realmente perturbadoras, las cuales dejan en claro que el mundo digital es un verdadero monstruo que se ha infiltrado en la vida diaria de las personas, convirtiéndose en un mal necesario.

Por tanto, The Social Dilemma te mostrará algunos de los sucesos más extraordinarios y desafortunados provocados justamente por estas plataformas digitales, las cuales desde este punto de vista representan un gran peligro.

¿De qué trata The Social Dilemma?

Este documental de Netflix cuenta con magníficas participaciones y entrevistas realizadas a los grandes del mundo digital como Justin Rosentein, co-inventor del botón “Me gusta” de Facebook; Tim Kendall, ex presidente de Pinterest; y Shoshana Zuboff, autora de “La era del capitalismo de vigilancia”.

Y en general, The Social Dilemma explica a detalle todos los datos personales que las compañías extraen sobre nosotros a través de los likes, las vistas y la misma información que proporcionamos en cada una de nuestras redes sociales.

¡Querrás eliminar tus redes sociales!

A través de esta información obtenida, las grandes compañías digitales prácticamente tienen un ‘avatar’ bastante completo de nosotros, donde conocen exactamente lo que nos gusta, lo que queremos ver y todos nuestros intereses.

Datos personales que llegan a cuestionar la ética y legalidad de lo que hacen estas compañías, y que hasta cierto punto llegan a manipularnos con las redes sociales sin que nosotros nos demos cuenta.

No queda duda que The Social Dilemma toca uno de los temas más controversiales de la era digital; un documental que no sólo ha sorprendido a los usuarios de Netflix sino a millones de personas alrededor del mundo.