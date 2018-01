“The Shape of Water” gana como mejor película en los PGA

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA) entregó el reconocimiento como Mejor Película a del Toro.

Cabe destacar, que el PGA sirve como medidor de los Óscar, ya que 19 de 27 películas que han ganado este premio, se han llevado el máximo premio en la Academia de Hollywood.

El reconocimiento no fue recogido por el director, sino por su socio J. Miles Dale, debido a que el mexicano viajó al país por su padre enfermo.

El cineasta mexicano va acumulando más premios por su décima película: el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, cuatro premios en los Critic’s Choice Awardsy dos Globos de Oro.

La polémica de sí hay plagio o no en “The Shape of Water” al cortometraje holandés “The Space Between Us”, no ha provocado que del Toro siga acumulando premios.

Con información de EFE