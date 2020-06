The Rolling Stones podrían DEMANDAR a Trump por usar sus canciones/Foto: Global News

The Rolling Stones están amenazando al presidente Donald Trump con acciones legales por usar sus canciones en sus manifestaciones a pesar de las directivas de cese y desistimiento.

Los Stones dijeron en un comunicado el domingo que su equipo legal está trabajando con la organización de derechos de música BMI para detener el uso de su material en la campaña de reelección de Trump.

BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

"El IMC ha notificado a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia", dijeron los Stones. "Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, enfrentaría una demanda por romper el embargo y reproducir música que no ha sido autorizada".

Los Stones se habían quejado durante la campaña de Trump en 2016 sobre el uso de su música para encender su base conservadora en manifestaciones.

El clásico de 1969 de los Rolling Stones "You Can’t Always Get What You Want" fue una canción popular para sus eventos. Se jugó nuevamente al cierre de la reciente manifestación de Trump en Tulsa, Oklahoma, un evento bajo techo criticado por su potencial para propagar el coronavirus.

Más artistas demandan a Donald Trump

Otros artistas también se han quejado de que su música esté asociada con los eventos de Trump.

La familia del fallecido músico de rock Tom Petty dijo que había emitido una orden de cese y desistimiento después de que Trump usara la canción "I Won't Back Down" en Tulsa.

Después de lo polémico que ha sido su mandato y que sigue siendo su campaña política, el presidente de los Estados Unidos ha perdido a muchos famosos que tenía como aliados; uno de ellos y quizá el más destacado es el rapero Kanye West, quien presuntamente sólo apoyó a Donald para su beneficio/Foto: Última Hora

"Trump no estaba autorizado de ninguna manera a usar esta canción para promover una campaña que deja atrás a demasiados estadounidenses y sentido común", dijo el comunicado.

El anuncio continuó: “Tanto el fallecido Tom Petty como su familia se oponen firmemente al racismo y la discriminación de cualquier tipo. Tom Petty nunca querría que una canción suya se usara en una campaña de odio. Le gustaba unir a las personas".

El músico de rock Neil Young arremetió contra Trump en 2018 después de escuchar una de sus canciones interpretadas en contra de sus deseos durante las manifestaciones de campaña de mitad de período de Trump. El músico nacido en Canadá amonestó a Trump por usar su sencillo de 1990, "Rockin 'in the Free World", a pesar de las advertencias anteriores.