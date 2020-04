The Rolling Stones estrena primer sencillo en 8 años, “Living in a Ghost Town”

The Rolling Stones regreso a la escena musical con su primer sencillo original en 8 años, “Living in a Ghost Town”, y es el primer adelanto de un esperado nuevo álbum.

The Rolling Stones estrena nuevo sencillo

De acuerdo al mismo Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, Living in a Ghost Town hablaba “sobre estar en un lugar lleno de vida, pero ahora el mundo está muy privado de ella, por así decirlo”.

Estrenado en su canal oficial de YouTube, “Living in a Ghost Town” de The Rolling Stones ya alcanzó las 2,197,761 millones de reproducciones en las primeras 24 horas desde su lanzamiento.

“Living in a Ghost Town”, fue compuesta por Mick Jagger y el guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards en 2019, mismo año en que fue grabada en Los Ángeles, pero decidieron lanzarla ahora ya que pareció apropiada ante la actual situación por el coronavirus.

The Rolling Stones regresa a la música

Con “Living in a Ghost Town”, The Rolling Stones finalmente estrenan música nueva después de un hiatus de 8 años, aunque han realizado varias giras mundiales interpretando sus principales éxitos.

Pese a que ya preparan música nueva, The Rolling Stones no ha dado señales de lanzar un nuevo disco. Su último álbum con temas originales fue “A Bigger Bang” en 2005.

Sin embargo, Keith Richards confirmó que han creado canciones nuevas tras tener que mantener la cuarentena por la pandemia de coronavirus en varios países del mundo.

"Tenemos otras cinco o seis pistas, en este momento no tenemos nada más que hacer más que escribir algunas canciones más".

Por su parte, el vocalista de The Rolling Stones aseguró que los nuevos temas son geniales, en especial, “Living in a Ghost Town”, compuesta en colaboración con su guitarrista, con quien aseguró siempre crea temas geniales no “simplemente buenos”.