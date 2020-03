The Rasmus en plena PANDEMIA anunció nuevo álbum ¡Sorprendente!

The Rasmus, la famosa la banda de rock finlandesa se encuentra en proceso de creación de su nuevo material discográfico, que viene después de su último trabajo de 2017 Dark Matters, que fue todo un éxito a nivel mundial.

Hay que destacar que aseguraron que la directriz en esta ocasión será regresar a las raíces de su música, ya que durante su visita para el Vive Latino 2020, en conferencia de prensa los músicos adelantaron que una vez finalizado el próximo disco emprenderán un tour mundial que incluye a México.

Lauri Ylönen, vocalista de la banda explicó: "Nuestro propósito es volver hacer el sonido de principios del año 2000 con Dead Letters y cuando acabemos el álbum por supuesto haremos una gira y regresaremos a México".

Dentro de la misma entrevista que dieron en México, comentaron también que desean que sus próximas giras estén al nivel de tours internacionales como los de las otras bandas Fall Out Boy y Green Day.

The Rasmus en el Vive Latino

Tal parece que aun con las bajas en el cartel del Vive Latino, artistas como Vicentico, Chetes, The Cardigans, The Rasmus y los estelares Guns N´Roses cautivaron al público para sacudir junto a sus fans las pocas preocupaciones por el covid-19, en la edición 2020 del festival.

No queda duda de que una de las bandas más esperadas fue The Rasmus, la banda finlandesa que arribó al Escenario Telcel desde las 20:20 horas para ser recibida con ovaciones, interpretando temas como «First Day Of My Life», «In The Shadows», «In My Life» y «Guilty».

El vocalista de la banda, Lauri Ylönen, puso a cantar a sus fans, veinteañeros en su mayoría, que revivieron emocionados los hits que llevaron a la fama al grupo hace 15 años: «¡Hola, México!», saludó el artista extendiendo sus brazos a la gente.

«Es nuestro primer festival aquí en la Ciudad de México, ya era hora. Las canciones de este álbum son muy emotivas para nosotros, así que muchas gracias por cantarlas con nosotros, amamos sus voces».