The Purge rompe expectativas en las salas de cine

The Purge fue una de las películas más esperadas por los amantes del cine de terror y suspenso; sin embargo luego de su llegada rompió las expectativas de quienes se sentaron a disfrutar de la película cuya duración fue de una hora con 52 minutos.

Los internautas no dejaron de compartir sus momentos al estar dentro de la sala de los cines; pues hace un par de horas que se realizó la premiere las salas estuvieron llenas y algunos ni siquiera habían visto alguna de las tres películas que forman parte de la saga The Purge.

The Purge cumplió con las expectativas, pues como bien lo mencionó en trailers y pósters; este filme se basó principalmente en un experimento de depuración, es por ello que el título de la película era: The Purge, el inicio y fue tal cual a la manera en cómo comenzó esta limpieza de personas. Esto consiste en una regla en la que los asesinatos son considerados legales, es decir todo delito y tipo de muerte era válida con la finalidad de acabar con las personas humildes, ya que de acuerdo a lo que se comenta, al gobierno no convenía pagarle tanto a quieres no tenían mucho recurso.

Como en casi todas las películas, esta concluyó con el triunfo del bien, pues quien era líder de una ‘esquina’ en la Isla terminó realizando la depuración perdiendo a gran parte de sus amigos y salvando a la persona que quiere, su ex novia; quien también viviría una aventura escapando de la depuración y refugiándose en su departamento con su hermanito y tres amigas más.



The Purge

The First Purge Trailer Español: