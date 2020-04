The Purge: Se filtra el título de la nueva película de la franquicia

The Purge, mejor conocida en Latinoamérica como 12 Horas Para Sobrevivir, ha logrado convertirse en tendencia de las redes sociales luego de que se diera a conocer por medio de filtraciones el título de la quinta película perteneciente a la exitosa franquicia creada por James DeMonaco.

Se sabe que la nueva película de The Purge está programada a ser estrenada el próximo 10 de julio del 2020 en carteleras a nivel internacional y aunque la espera es sumamente corta, los fanáticos de esta franquicia aún no tenían muchos detalles de esta producción e incluso se desconocía cuál sería su título… hasta ahora.

The Hollywood Reporter ha dado a conocer que la quinta película de la franquicia llevará por título The Forever Purge, la cual ha sido una de las pocas producciones cinematográficas que pudieron finalizar sus grabaciones antes de que el coronavirus tuviera un fuerte impacto en el mundo del cine.

The Forever Purge promete ser todo un éxito

Dirigida por Everardo Gout, reconocido productor de origen mexicano, se cree que la nueva entrega de The Purge podría convertir la tradición anual estadounidense en una evento de todos los días, por lo que fans esperan ver más escenas de acción y violentas, las cuales ya se convirtieron en sello personal de esta exitosa franquicia.

“La nueva entrega saca a The Purge de su entorno metropolitano habitual mientras sigue lidiando con problemas de clase y raza de la misma forma que lo hicieron las entregas anteriores”, declaró una fuente cercana a la producción a The Hollywood Reporter.

The Forever Purge contará con la actuación de Leven Rambin, Will Patton, Cassidy Freeman, Ana de la Reguera y Tenoch Huerta; usuarios de las redes sociales temen que la fecha del estreno se vea afectado por la pandemia del coronavirus pero hasta el momento no se ha obtenido información al respecto por parte de Universal Pictures.

