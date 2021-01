The Promised Neverland está trabajando en un juego para celulares

Tras el estreno de su segunda temporada de anime el jueves, The Promised Neverland tiene nuevos planes en 2021. Ya que la cuenta oficial de Twitter de la serie, anunció el viernes que el anime recibirá un juego móvil para celulares. Se revelarán más detalles en una fecha posterior.

Shirai y Posuka Demizu lanzaron el manga de The Promised Neverland la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en agosto de 2016, y terminaron la historia en junio pasado. Viz Media publica el manga de forma digital e impresa en Norteamérica.

La Verdad Noticias te recuerda que MANGA Plus también publicó el manga digitalmente en varios idiomas. WSJ publicó un nuevo one-shot el lunes para el manga, titulado "We Were Born", que cuenta la historia de "otro The Promised Neverland ".

Sobre The Promised Neverland

La primera adaptación al anime se estrenó en enero de 2019. Aniplex de América transmitió The Promised Neverland en Crunchyroll, Hulu, Funimation y HIDIVE. Toonami comenzó a transmitir el programa en abril de 2019 y se programó el estreno de una segunda temporada en octubre; pero se retrasó hasta enero de 2021 debido a los efectos de la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19) en la producción.

Funimation está transmitiendo la temporada 2 de la serie a medida que se estrena uin nuevo capítulo semanal en Japón. Se confirmó que The Promised Neverland inspiró su propia adaptación live action en formato de película y esta se estrenó el pasado 18 de diciembre (aunque con ciertas críticas a su elenco).

La película live action recibió fuertes críticas

Te recomendamos leer: The Promised Neverland: La temporada 2 lanza un nuevo y escalofriante tráiler

Amazon está desarrollando una serie live action separada del manga. Finalmente, se espera que el nuevo juego para celulares esté listo en algún momento de 2021, ya que The Promised Neverland promete no dejar descansar a los fanáticos con su anime. ¿Qué opinas de los proyectos de acción en vivo? ¿Quizás la próxima serie triunfe más que su película live action?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!