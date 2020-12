The Promised Neverland: Casting de la Hermana Krone no favorece a la película

La Hermana Krone de The Promised Neverland es un personaje complicado, en todos los sentidos de la palabra. Los personajes negros han sido notoriamente engañosos para el anime y el manga, provocando controversias por varias razones.

Debido a este historial irregular, cualquier personaje negro pondrá en alerta incluso a los espectadores negros más indiferentes. La Hermana Krone definitivamente no es una excepción, de hecho, podría ser el modelo de todo este número.

Por lo tanto, tiene sentido que el casting para la película live action de The Promised Neverland, lanzada la semana pasada, quiera evitar cualquier controversia basada en la Hermana Krone. ¿El plan era no ofender a ningún espectador?

¡Esto no se logró! Desafortunadamente, la forma en que decidieron hacer eso acumula más problemas de los que cualquier persona a cargo probablemente vio venir, y en última instancia, no le hizo ningún favor a la “mediocre” película que tenía planes de ser un éxito.

Sobre la Hermana Krone en el anime

Tanto en el anime / manga como en la película, la Hermana Krone es presentada como una villana, traída por la intrigante mamá Isabella para intimidar y sacar a los niños de Grace Field que están conspirando para escapar del "orfanato".

En lo que respecta a los villanos menores, Krone es genial: inteligente y con una personalidad divertida que mantiene a todos, incluidos los espectadores, en alerta. Es cómica y aterradora. ¡No querrás ser su enemigo!

Así luce la Hermana Krone en el manga

Como explicó un capítulo adicional reciente de manga, ella es trágica por derecho propio. La existencia de Krone en la historia es perfectamente indicativa del círculo vicioso de los personajes de The Promised Neverland que se encuentran atados.

Ella no es mala porque quiera serlo, sino porque siente que no hay otra opción; un antagonista complejo si alguna vez hubo uno. Pero, mientras que lo bueno de Krone es genial, lo malo es definitivamente frustrante.

Como villana de la escalofriante serie, Krone es intimidante por una variedad de razones. Su mera presencia es un problema importante para Emma y su compañía, pero su astucia, junto con una figura imponente y una fuerza antinatural, la convierten en una adversaria aparentemente indomable.

Tener a un extraño alto y súper fuerte respirando en tu cuello para asegurarte de que mueras es lo suficientemente aterrador, pero la artista de la serie Posuka Demizu, comprensiblemente, también quería comunicar eso visualmente.

Desafortunadamente, la forma en que decidieron hacer esto fue exagerando los rasgos raciales de Krone. Los cambios de Krone al "modo aterrador" a menudo se caracterizan por que sus ojos se vuelven pequeños y sus labios se vuelven positivamente gigantes.

Es una forma injusta de representar a un personaje tan bien escrito y una forma francamente irrespetuosa de representar a una persona negra en general. No es Blackface, pero tampoco está exactamente fuera de las críticas.

Los fanáticos que vean la adaptación de acción en vivo notarán que Krone es interpretada por la renombrada comediante y diseñadora de moda, Naomi Watanabe. Watanabe, obviamente, no se parece en nada a Krone, pero es típico que una película japonesa tenga un elenco completamente japonés, incluso si los personajes no lo son, como ocurre con las adaptaciones de Shingeki no Kyojin.

Pero, incluso con eso en mente, el casting de Watanabe sigue siendo un problema. Por un lado, hay muchas actrices japonesas negras que podrían haber interpretado a Krone. Claro, ninguno tiene el reconocimiento del nombre de la Naomi Watanabe, pero existe gente con talento.

Por otro lado, si el objetivo era evitar la controversia de Krone al no convertirla en negra, entonces la película también falla en ese sentido. Algunos dirían que no tener una Black Krone es la mejor solución, considerando los aspectos racistas del personaje.

Pero el borrado total no debería ser la respuesta cuando la mejora es una opción. Una buena Black Krone debería haber sido la respuesta de la película a la questionable Krone del manga The Promised Neverland.

Más allá de eso, las personas negras son elegidas con demasiada frecuencia como villanos de una nota y, aunque Krone evita esto al estar bien escrita, es comprensible que algunos pongan los ojos en blanco después de conocer su papel principal en la historia. Y, aunque Watanabe no es negra, es una mujer más grande, y las personas "gordas" también son constantemente elegidas como antagonistas.

La Hermana Krone es rechoncha, pero notablemente no gorda. Al mirar a Watanabe en la película, uno no puede evitar sentir que el elenco decidió cambiar una taquigrafía visual por "mala" por otra. En la ficción, ser más grande suele significar algún tipo de falla moral oculta por parte del personaje.

Mientras tanto, Blackness se usa a menudo como una señal de sospecha (literalmente, cualquier película policial). En lugar de evitar lo último, el lanzamiento simplemente cayó de cabeza sobre lo primero. La película de The Promised Neverland es, como todas las películas de anime de acción real tienden a ser.

La Verdad Noticias te revela que el filme live action adaptó el primer arco principal del manga, haciendo un buen trabajo, pero no mucho más. El extraño casting va más allá de Krone, Emma y los demás niños que aquí han envejecido hasta la adolescencia; honestamente, la película sufre un poco por eso.

The Prometido Neverland brilló porque eran niños que lograron burlar a dos adultos y vivir a pesar de todo. Si bien suena como un fastidio, sin ellos simplemente no es lo mismo. Pero las necesidades de la franquicia superan el deseo de calidad, por lo que la película evitó cualquier cosa que pudiera haberla dejado sobresalir, jugando a lo seguro para poder recuperar su dinero. ¿Entonces casi ni lo intentaron con Krone? ¿Qué opinas?

