The Promised Neverland: 20 datos del anime que debes saber

El anime de terror The Promised Neverland fue calificado como una "obra maestra" por los fanáticos en la primera temporada. La audiencia lo aplaudió por su versión oscura y brillante de la historia. Los giros de la trama, los personajes y la banda sonora solo dejaron a la audiencia con ganas de más, lo que llevó a la segunda temporada

The Promised Neverland, solo en una temporada, ya ganó muchos elogios. Estos reconocimientos incluyeron ser la "Mejor fantasía" en Crunchyroll Anime Awards. Polygon lo incluyó más tarde como uno de los mejores animes de la década de 2010, junto con Crunchyroll y lo agregó a su lista de los "100 mejores animes de la década de 2010".

Otras grandes revistas, como IGN y Variety, también lo han catalogado como uno de los mejores animes de la última década.

¿De qué trata The Promised Neverland?

The Promised Neverland sigue la historia de niños huérfanos en Grace Field House. Los huérfanos se dan cuenta de que Grace Field es de hecho una granja infantil y que ellos se utilizan como carne para demonios.

Planean un escape completo de la mujer a la que llamaron su madre y del mismo lugar que pensaban que era su hogar. El programa tiene una historia tan oscura y complicada. Una historia que puede llevarte a perderte una u otra cosa.

A continuación, echamos un vistazo a algunos de los hechos concretos sobre The Promised Neverland. La Verdad Noticias te advierte de un contenido con spoilers. Si aún no te has puesto al día con el anime o manga, lo mejor es tomar el resto del artículo con una pizca de sal.

20 - Emma es la figura materna

Emma escucha y protege a todos los niños

A pesar de que Isabella es la que claramente sirve como la madre de los huérfanos, hay ocasiones en que Emma mostró el mismo título para los huérfanos. Incluso antes de que se revelen los planes originales del Orfanato e Isabella, podemos ver a Emma llenando los zapatos de Isabella cuando ella no está allí.

Se puede ver a Emma escuchando atentamente a los huérfanos y sus deseos, especialmente de los más jóvenes. Su entusiasmo por lo que tienen que decir y su dedicación para ayudarlos claramente identifica a Emma como una figura materna para ellos.

Aparte de esto, realmente se preocupa mucho por ellos. Cuando se introdujo un plan de escape, ella fue en contra de los deseos de Ray de no rescatar a los más jóvenes y dijo que encontrará una manera de salvar a cada uno de ellos.

19 - Escaparon porque Ray sabía leer

Ray es una enciclopedia caminante

A menudo hemos visto a Ray sentado en las sombras leyendo libros y adquiriendo tanto conocimiento como puede. Por otro lado, los otros huérfanos siempre se ven jugando al escondite y otros juegos deportivos.

A lo largo del programa, aprendemos que desde que Ray nació, siempre tuvo esta habilidad para leer libros y las historias de Neverland, lo que lo entusiasmó más. Se ha dicho que leer todas estas historias es lo que ayudó a Ray a planificar la estrategia de escape perfecta de Neverland.

18 - Norman es el más inteligente

Su inteligencia supera a la de Ray

Sí, el anime y el manga de "The Promised Neverland" han retratado y establecido a Norman como el más inteligente entre los huérfanos una y otra vez. Es posible que notes que Norman siempre ha obtenido la puntuación más alta en las pruebas de Grace Field, nunca por debajo de 300.

Más adelante en el manga, podemos verlo confrontando a la Reina Demonio Legravalima, donde habló el lenguaje demoníaco con mucha fluidez, indicando que el personaje ha estado estudiando los demonios y sus orígenes durante años, lo que le permitió dominar su idioma.

Otro ejemplo evidente de la inteligencia de Norman fue la vez que sufrió un ataque cardíaco. Emma le dio un problema de matemáticas de forma consecutiva, que resolvió mentalmente y respondió correctamente.

17 - Ray logró engañar a Isabella

Ray fue el "falso traidor"

Cuando Ray resolvió su plan para finalmente escapar del orfanato con Emma y Norman, el trío también dejó entrar a Don y Gilda. El equipo pronto descubrió que había un traidor entre ellos.

Para averiguar quién era, Norman planeó y le dijo a Ray que le había informado a Don que había escondido una cuerda detrás de su cama, que planean usar en algún lugar del plan. Gilda fue alimentada con la información de que está en el techo del baño en el segundo piso. Y todo esto en realidad sólo se le "dijo" a Ray para ver si alguien está escuchando y es desleal.

Después de todas las nuevas comprobaciones, se reveló que faltaba la cuerda detrás de la cama de Norman, lo que demuestra que Ray era de hecho el traidor. Todo resumido en los capítulos posteriores, donde se reveló que todo era parte del plan de Ray para ganarse la confianza de Isabella.

16 - Emma se alínea con su signo zodiacal

Emma es líder por naturaleza

Emma nació el 24 de agosto de 2034, lo que la convierte en Leo. The Promised Neverland mostró los rasgos de Emma a un nivel más pesado asegurándose de que se alineen con su signo zodiacal perfectamente alineado.

Si echamos un vistazo más de cerca a los rasgos de Leo, estos incluyen líderes, personas afectivas, confiadas y con mucha creatividad, lo que ha sido mostrado ocasionalmente por el carácter e instintos de Emma a lo largo del anime y el manga.

15 - El origen del nombre de Norman

Isabella lo nombró en honor al autor, artista e ilustrador estadounidense Norman Rockwell. Por otro lado, también se reveló que Isabella estaba mirando Rockwell Painting en el orfanato antes de conocer a Norman.

También se ha revelado que los nombres de los tres personajes principales se basan en que Emma es un nombre femenino, Norman es un nombre masculino y, por último, Ray, que es un nombre unisex.

14 - Emma y su sueño de montar una jirafa

Durante los episodios iniciales de la serie de anime, se reveló que Emma tuvo el sueño de montar una jirafa una vez. Aunque es una revelación menor que puede olvidarse en minutos, en realidad abrió mucho sobre el personaje de Emma.

Al analizarlo, te darás cuenta de que montar una jirafa es algo imposible e impensable, pero eso es lo que Emma ha estado haciendo a lo largo de la serie. Puedes encontrarla intentando lo imposible y haciéndolo posible, estableciendo así el objetivo del personaje en la serie.

13 - El plan de escape de Ray tomó años

Emma centrando a Ray

Sí, a pesar de que Ray había aprendido todo sobre el lugar de sus libros y su habilidad para leer, todavía necesitaba mucha información sobre la situación actual del lugar. Para ello, planeó una falsa traición, que mencionamos anteriormente, además de ser un espía para Isabella.

Esto lo llevó a obtener la mayor cantidad de información posible sobre los demonios y la granja. Al hacerlo, tardó años en planificar y ejecutar el plan perfecto.

12 - Diferencia de inteligencia "Ray y Norman"

Ambos son personajes inteligentes

Mientras que Emma es el personaje más fuerte y orientado a la acción, Norman y Ray son los que confían en su capacidad intelectual en la serie. Ambos son muy inteligentes, pero como mencionamos anteriormente, Norman es claramente el más inteligente del orfanato.

¿Por qué? Porque si miramos más de cerca los casos, la inteligencia de Ray depende en gran medida del conocimiento. Definitivamente es la persona con más conocimientos apodada como "La Enciclopedia Caminante" en el grupo.

Cuando se trata de ser inteligente, Norman tiene la ventaja. Por otro lado, físicamente, Ray es más fuerte que Norman. lo que compensa todo entre el trío.

11 - Los tres actores principales son populares

Si escuchamos atentamente, Emma está siendo expresada por Sumire Morohoshi, conocida por Nina of Rage of Bahamut, Norman está siendo expresada por Maaya Uchida como en Hiyori de Norgami, y por último, Ray está siendo interpretado por Mariya Ise como Killua de Hunter x Hunter.

10 - El origen del nombre de Emma

Emma será linda pero peligrosa

Isabella eligió el nombre de Emma solo porque pensó que era “lindo, agradable, genial, simple”. Sí, tal vez no tenga mucho trasfondo este dato, pero sin duda nos hace pensar lo mucho que subestimaron a la protagonista.

9 - Emma también puede ser estratega

Tan extrovertida y optimista que es, Emma tiene los rasgos de ser una gran estratega, que no se queda atrás de las mejores, que incluyen a Norman y Ray. Si echas un vistazo más de cerca a la serie, son los esfuerzos combinados del trío los que hacen que estas estrategias tengan éxito, convirtiendo a Emma en una estratega por derecho propio.

8 - Emma es la más atlética

Emma es evidentemente la fuerza muscular de la serie. Mientras Ray y Norman planean todo, ella es la atlética que utiliza estrategias para ejecutarlas de manera eficiente.

7 - El dispositivo de Ray que eliminó el rastreador

Ray y su plan para eliminar los rastreadores

Cuando Ray unió fuerzas con Isabella, estaba casi dotado de toda la inteligencia sobre el lugar que podía. Entonces, para hacer creíble su lealtad hacia ella, Ray pidió cosas del mundo exterior que tal vez no levantaran sospechas.

Estos objetos incluían cosas como una cámara, que pidió para tomar fotos. Usó todos los objetos que le habían regalado y los desmontó para crear un dispositivo propio, que puede usar para eliminar los rastreadores.

6 - Emma es el personaje más positivo

Aunque es claramente evidente, se mostró más particularmente después de que el trío sea reconocido con la verdad detrás de su orfanato. Emma fue la que pudo reconstruir todo y al mismo tiempo mantener su personalidad agradable regular a pesar de que estaban en una posición desesperada.

5 - Ray recuerda todo de su nacimiento

Ray recuerda todo de su madre

Si bien todos los bebés tienen lo que se llama amnesia infantil, lo que les hace olvidar todo lo que vieron cuando eran bebés, no sucedió lo mismo con Ray. Se ha revelado que nunca perdió sus recuerdos cuando era un bebé y vio a través de cada mentira y situación que fue alimentado.

También se ha dicho que debido a este hecho, ha estado planeando un escape mucho antes de reconocer la horrible verdad. ¿Ya sabes quién es su madre? Bueno, te dejamos ese dato como el número 1.

4 - Relación de Norman y Emma

Ambos personajes se quieren el uno al otro

Esto probablemente sea claramente evidente a lo largo de la serie que Norman tiene todo el corazón por Emma. A pesar de dar tantas pistas, parece que Emma estaba más inclinada a ser la figura maternal de los otros niños del orfanato.

Pero eso no significa que Emma no tenga corazón por Norman. Podemos ver que se extrañan cuando Norman fue enviado lejos. Su amor se ha retratado más profundamente en la novela ligera derivada "A Letter from Norman". La novela describe maravillosamente cómo Norman siempre tuvo un corazón por Emma desde que eran pequeños.

3 - Ray una vez fue más listo que Emma

Norman, Ray y Emma

Antes de la evidente desaparición de Norman, fue Emma quien estaba decidida a llevar a cabo con éxito el plan de escape. Sabía que trabajar con Ray no sería fácil porque él tiene la habilidad de poner a todos por encima de él.

Esto la llevó a planear un intento que involucró a casi todos los huérfanos que podrían ayudar a que Ray fuera parte del escape exitoso. Ray se sorprendió mucho al ver que todos y cada uno se salvan con éxito sin el sacrificio.

2 - Norman regresará

¡Spoiler! La segunda temporada ya lo trajo de regreso

Sí, vimos a Norman alejarse de sus amigos, y hubo un caso en el final de la temporada 1 en el que es posible que nunca lo volvamos a ver, pero ese no es el caso. ¡Alerta de spoiler! De hecho, el manga revela que Norman sobrevivirá para el final del programa.

A partir de ahora es parte del influyente Clan Ratri de Peter Ratri. Peter Ratri es de hecho el nuevo padre adoptivo de Norman, y ambos se unen y capturan demonios para experimentar con ellos y crear un veneno contra ellos. A través de estos esfuerzos, planearán acabar con la Reina y las Cinco Familias Regentes.

1 - Ray es el hijo de Isabella

Así es, Ray es hijo de Isabella

El final de la primera temporada de The Promised Neverland resumió los orígenes de Ray. Como mencionamos anteriormente, Ray recuerda todo sobre su nacimiento, incluso la canción de cuna que Isabella le cantó cuando estaba en el útero.

Este hecho fue reconocido por Isabella cuando escuchó a Ray cantarlo y se vio obligada a matarlo. Al preguntar por qué dio a luz a Ray, dijo que lo hizo para vivir una vida más larga. Al final, ella lo vio escapar del mismo orfanato en el que vivía y saltó donde quiera que vaya, se mantiene a salvo.

