'The Pink Phantom' de Gorillaz y Elton John causa furor en redes sociales

Gorillaz ha sorprendido a sus fanáticos en las últimas semanas con sus nuevas canciones, esto debido a que hace apenas unos días publicaron el tema ‘Strange Timez’ junto a Robert Smith, conocido por ser el vocalista de The Cure; y ahora, acaban de lanzar una nueva canción al lado de Elton John y el rapero 6LACK.

La banda integrada por Murdoc, 2-D, Russel y Noodle confirmó hace algún tiempo que prepara el lanzamiento de un nuevo disco titulado ‘Song Machine Season One’, el cual tendrá 17 canciones con diferentes colaboraciones junto a diversos cantantes; sin embargo, el tema ‘The Pink Phantom’ llamó la atención al incluir la participación del rapero 6LACK y Elton John.

Para terminar con la incógnita de esta extraña colaboración, la banda virtual británica publicó el video de la canción, en el cual se muestra a Elton John lucir como una caricatura mientras usa un traje rosa, así como con sus ya característicos lentes.

Elton John es un gran fanático de Gorillaz

A través de Instagram, el cantante británico de 73 años de edad reveló que siempre ha sido fan de Gorillaz y que cuando Damon Albarn se puso en contacto con él para proponerle la colaboración, aceptó de inmediato: “Siempre he sido fan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que me involucrara no lo pensé dos veces”.

Elton John agregó que trabajó en la canción mientras se encontraba en Londres y que está feliz con el resultado: “Aquí está ‘The Pink Phantom’. Incluso trabajando de forma remota, yo estaba en Londres, colaborar con Damon en esto fue un proceso tan atractivo y creativo. Estoy muy feliz de que esto haya sucedido y espero que disfruten de la canción”.

Además de contar con la colaboración de Elton John, en ‘The Pink Phantom’ se escucha la voz del rapero estadounidense 6LACK; cabe destacar que este tema formará parte de ‘Song Machine’, el nuevo disco de Gorillaz, el cual verá la luz el próximo 23 de octubre.

Fotografías: Instagram