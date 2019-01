The Perfect Date: Camila Mendes y Noah Centineo en las primeras imágenes de la película (FOTOS)

Netflix ha sorprendido con la publicación de las primeras imágenes de la película The Perfect Date, en donde salen a la luz las interpretaciones de los actores Camila Mendes y Noah Centineo, acrecentando la euforia de sus seguidores que esperan ansiosos el estreno.

The Perfect contará la historia de un estudiante interpretado por Noah, que crea una aplicación de relaciones entre personas y que al final, después de una confusión termina enamorándose del amor de su vida.

Noah Centineo es recordado como el novio lindo después de protagonizar la película “To All the boys I've Loved Before” y luego de aparecer en “Sierra Burgues is a Loser”.

Camila Mendes, quien también se unirá a la película, ha participado en “Riverdale” y ha logrado muchos éxitos y proyectos más.

Hasta el momento se carece de detalles sobre la trama y sobre la fecha de estreno, pero ya ha estado llamando la atención con los pequeños adelantos que la plataforma de streaming ha revelado en los últimos días.