The Office: el personaje que casi fue interpretado por Amy Poehler

Amy Poehler se convirtió en una de las principales estrellas de Parks and Recreation, pero la actriz casi interpretó a un personaje secundario clave en The Office: la única Jan Levinson.

La actriz trabajó en la comedia de NBC durante siete temporadas, interpretando a la dedicada empleada del servicio público, Leslie Knope. La serie ambientada en la ciudad ficticia de Pawnee, Indiana, debutó cuatro años después del estreno de The Office en la misma cadena.

A veces, las dos series incluso se transmitían consecutivamente como parte del bloque de programación de comedia del jueves por la noche. Pero tenían algo más en común que te revelamos en La Verdad Noticias.

La historia de Jan Levinson

Melora Hardin dio vida a Jan Levinson

Aunque Jan era una figura destacada en The Office, el papel de Poehler como Leslie fue una parte clave del éxito duradero de Parks and Rec. A diferencia de Leslie, que apareció en todas las temporadas de Parks, Jan fue más un papel secundario.

Presentado inicialmente en el programa piloto de The Office como vicepresidente de ventas del noreste en Dunder Mifflin, Jan hizo algunas visitas a la sucursal de Scranton como ejecutor corporativo. A pesar de su comportamiento frío, el gerente Michael Scott no la temía.

De hecho, los dos finalmente se embarcaron en una relación romántica, algo que al principio ella se mostró reacia a aceptar.

Después del episodio "Dinner Party", favorito de los fans, Michael y Jan se separaron antes de regresar en la temporada 5 en una historia que rodea su embarazo con la ayuda de un banco de esperma.

Cunado ya no trabajaba en Dunder Mifflin, Jan solo hizo un breve cameo en la temporada 7 antes de aparecer en múltiples episodios de la novena y última temporada de The Office, actuando tan despiadada como siempre.

Aunque Jan no era el personaje más agradable de The Office, esa era una intención a través de la sala de escritores. La figura estaba destinada a invocar miedo a pesar de sus obvias inseguridades.

Gran parte de su arco también se centró en demostrarse a sí misma y a los demás que podía prosperar con independencia, por lo que criaba a su hija como madre soltera.

Amy Poehler casi estuvo en The Office

Amy Poehler casi da vida a Jan antes de Parks & Rec

Melora Hardin, quien interpretó a Jan en las siete temporadas, logró el papel, pero no fue una victoria sencilla durante el proceso de audición. Amy Poehler, una actriz cómica en ascenso, también estaba lista para el papel.

Finalmente el creador de la serie, Greg Daniels se decidió por Hardin. Sin embargo, la decisión funcionó para todos los involucrados.

Cuando Parks and Rec estaba en las primeras etapas de desarrollo, NBC originalmente quería que sirviera como un spin-off de The Office. Daniels, quien creó The Office, tomó el timón del desarrollo de Parks and Rec junto a Michael Schur.

En un momento, Rashida Jones estaba destinada a allanar el camino para la conexión entre el nuevo programa y The Office hasta que fuera elegida como un nuevo personaje.

Cuando Daniels y Schur abandonaron los planes derivados, todavía tenían la tarea de completar el elenco del programa. Daniels tuvo en mente a Poehler después de su audición de enero, creyendo que encajaba mejor con la alegre empleada del gobierno.

A partir de ahí, nació Parks and Rec y es difícil imaginar a alguien en el papel de Leslie que no sea Poehler. Si bien hubiera sido interesante ver cómo habría abordado el papel de Jan, perder el papel fue mejor a largo plazo.

Sus apariciones habrían sido limitadas debido a la tendencia de Jan a aparecer y salir de The Office. La presencia cómica de Poehler es más adecuada para un personaje bondadoso pero estrafalario, que es fundamental para la trama central.

Al igual que Michael Scott fue la pieza central de The Office durante gran parte de la carrera, Leslie Knope fue el pegamento que mantuvo unido al grupo Pawnee en Parks and Recreation.

Si bien los espectadores se perdieron la oportunidad de ver a Amy Poehler interpretar a Jan en The Office, el mayor pesar es que Daniels nunca cruzó sus programas para que Michael pudiera compartir una escena con Leslie.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.