The Notorious BIG llegó a Netflix: Todo lo que debes saber

El nuevo y ambicioso documental del cineasta Emmett Malloy tiene como objetivo contar la historia de Christopher Wallace, mejor conocido como The Notorious BIG quien fuera asesinado a la edad de 24 años en Los Ángeles y en el marco del 24 aniversario de su muerte, Biggie: I Got a Story to Tell aterriza en Netflix.

Malloy se asoció con el administrador de la propiedad de Biggie, Wayne Barrow, y la madre del difunto rapero, Voletta Wallace, de 68 años, para llevar a buen término una verdadera representación de la verdadera educación del rapero: los momentos gloriosos y los glorificados.

Biggie, él mismo, se ha convertido en un emblema sempiterno en la cultura del hip-hop, incluso si muchos de sus fanáticos actuales no eran mayores de edad durante los años 90, cuando reinó durante los primeros días del rap en Brooklyn, Nueva York. Aparte de tratar de capturar su personalidad escénica más grande que la vida, el desafío más abrumador para Malloy fue ganarse la confianza de su patrimonio y el de su madre.

Anteriormente, las biografías de Christopher Wallace se consideraban representaciones inexactas tanto de su historia personal como de su carrera musical, y Malloy quería asegurarse de que no cometiera los mismos errores.

¿Madre de Notorious BIG estuvo de acuerdo?

The Notorious BIG llegó a Netflix

El cineasta viajó a la casa de Voletta Wallace en Pensilvania para construir un vínculo firme con ella, algo que consideró fundamental para la producción de la película de Netflix. “Estaba sentado almorzando con la señorita Wallace en un Red Lobster cerca de su casa y hablamos sobre su hijo”, dijo Malloy. “Esa reunión le dio a la finca la confianza que necesitábamos y luego comenzó el trabajo real, de ahí en adelante fue la parte más compleja”.

Con la aprobación de Voletta, Malloy tuvo luz verde y acceso a imágenes de archivo nunca antes vistas de la gira Ready to Die de Biggie de 1995 del camarógrafo y mejor amigo, D-Roc (Damion Butler). Estos clips de videocámara en bruto muestran el sensacional estilo de vida de un joven de 22 años como una estrella del rap de los 90, desde muchos viajes a hoteles hasta frenéticas grabaciones de conciertos y conversaciones sinceras entre amigos cercanos que permiten al público ver a Biggie de una manera que nadie ha visto nunca.

"D-Roc tuvo la mayor previsión con sus cintas de todo durante el ascenso de Biggie", dijo Malloy. "Se aferró a este metraje durante todos estos años y sintió que ahora era el momento adecuado para que se sintiera cómodo para compartir".

¿De qué trata el documental de BIG en Netflix?

¿De qué trata el documental de BIG en Netflix?

La película se centra en sus recuerdos culturales, también de la infancia del rapero y en la importancia de sus raíces jamaicanas. Malloy comenzó a filmar en Jamaica para enfocarse en un elemento del trasfondo de Wallace que puede no haber sido compartido en narrativas anteriores. Proporcionó una sensación de contexto en contraste con el estilo de vida áspero de Wallace en Nueva York, donde su madre, Voletta, se mudó más tarde.

"En la historia cronológica de nuestra película, quería comenzar en Jamaica para ir donde él realmente comenzó a aprender sobre sus raíces de la vida", dijo Malloy.

Él revela que Wallace fue un gran admirador de la música jazz en su adolescencia y que el género inspiró en gran medida su fluidez. Wallace fue educado en jazz por el famoso saxofonista Donald Harrison, quien describe el ritmo de Wallace como similar al golpe y staccato de un instrumento de percusión. “Hubo una vida increíble y hablar con Donald Harrison sobre escuchar música jazz con él y la inteligencia de que este niño me había facilitado contar una historia hermosa”, dijo Malloy.

Christopher, BIG, como un traficante de drogas

Christopher, BIG, como un traficante de drogas

A lo largo de la dirección y descripción de Malloy de la vida temprana de Christopher Wallace, hay varias entrevistas con amigos más queridos que explican vívidamente la necesidad de Wallace de "apresurarse" que finalmente lo llevó por el camino del contrabando y el tráfico de drogas. Al vivir en los años 80 y 90 en Nueva York, Wallace notó que había una forma aún más rápida de mantener económicamente a su pequeña familia y que era a través de estas prácticas ilegales que consumían una gran parte de su vida de adulto joven.

En 1992, Wallace fue descubierto por Sean Combs (Puff Daddy en ese momento), en la columna Unsigned Hype de la revista Source y este reconocimiento elevó su perfil y lo llevó a su colaboración más famosa de 1996 con Puff Daddy, Mo Money Mo Problems.

"Puff Daddy fue importante al hablar de esta era, la era más famosa de Biggie", dijo Malloy. “Habíamos hablado con todos los amigos de Biggie desde que crecimos, de modo que cuando Puff pudo ver algunas de esas imágenes, realmente pudo sumergirse en las emociones de lo que estábamos contando y la historia que estábamos contando. Pudimos conseguir lo que sentí que era una entrevista muy íntima con él".

¿Qué pasó entre BIG y Tupac?

¿Qué pasó entre BIG y Tupac?

El documental también destaca la escandalosa rivalidad de Biggie con Tupac Shakur, quien solía ser su mejor amigo. El frenesí mediático que provocó esta disputa entre la pareja fue completamente manipulado según Malloy. "Me sorprendió descubrir que la mayoría de las autobiografías y documentales sobre el legado de Biggie estaban dedicados a la carne de res y eso me pareció un gran error", dijo Malloy.

"Los medios de comunicación perpetuaron la idea de lo que era este problema porque de alguna manera no era un problema entre estos dos individuos", dijo el ex gerente de Biggie, Wayne Barrow, a la prensa.

“Este es un hombre que estaba lidiando con otro hombre que era su amigo. Tuvieron una gran relación hasta que otros se involucraron y se infiltraron en lo que era una hermosa conexión. Al final del día, ambos perdieron la vida. Aunque trágica, esta historia trata sobre la vida de Christopher y Emmett fue capaz de llevarte de regreso al punto de la historia en términos de la película, la persona que te mantenía atrapado en un estado mental de tragedia no solo para Christopher, pero también Tupac”.

Notorious BIG y sus mejores álbumes

Notorious BIG y sus mejores álbumes

Tras cambiar su nombre de Biggie Smalls a Notorious BIG para evitar cualquier tipo de pleito, estaba comenzando a recibir reconocimiento a escala mundial tras el lanzamiento de sus álbumes Ready to Die y Life After Death. Ambos fueron muy populares a pesar de que Wallace discutió temas de suicidio y las duras realidades y luchas detrás de su ascenso a la fama. Los álbumes se han inmortalizado en el Salón de la Fama del Rock & Roll mucho después de su asesinato en 1997.

Aunque el asesinato de Wallace sigue sin resolverse, esa no es la idea central del documental de Malloy y, en cambio, elige centrarse en lo personal, exponiendo a una audiencia más amplia a lo ordinariamente especial que era Christopher Wallace en términos de sus sueños y aspiraciones y el impacto que ha tenido.

“Donde quiera que fui, había un mural de Bob Marley en todo Jamaica y uno se sienta allí y absorbe el impacto que tuvo su música en las historias que contó”, dijo Malloy. “Aquí está de nuevo, estoy en Brooklyn y hay murales GRANDES por todas partes. Está en el nivel de un artista que ahora se ha filtrado en la psique del mundo y es un ícono. Ahora, Brooklyn está en el mapa y BIG será para siempre el rostro de Brooklyn, lo cual es increíble".

¿Notorious BIG tenía hijos?

Christopher C.J. Wallace JR quiere seguir los pasos de su padre

Biggie tuvo dos hijos con dos mujeres diferentes. Su primer hijo, T'yanna, nació el 8 de agosto de 1993, de Biggie y su novia de la escuela secundaria, Jan Jackson, se habían separado en algún momento antes del nacimiento de T'yanna. Jan Jackson habló con la revista XXL sobre su tiempo con Biggie antes del nacimiento de T'yanna,

"Alrededor de la época en que mi hija fue concebida, Chris consiguió su contrato discográfico. No nos llevábamos bien, y me mudé de nuevo con mi madre. Él estaba trabajando en su álbum, así que no pasábamos mucho tiempo juntos. Finalmente rompimos cuando mi hija tenía tan solo ocho meses. Él se casó [con Faith Evans] tres meses después ... Me sorprendió cuando se casó. Hasta ese momento, todavía tenía la esperanza de regresar. Todavía venía a verme, todavía estábamos interactuando entre nosotros. Realmente pensé que iba a seguir el camino".

BIG en la escuela

BIG en la escuela

El propio Biggie siempre fue un estudiante talentoso a pesar de no terminar la escuela secundaria, con un fuerte talento en inglés, aunque el B.I.G. no iría por la ruta de la educación él mismo siempre deseó que su hija persiguiera ese objetivo, esto es lo que Biggie le dijo a Rolling Stone:

"Ella no tiene nada de qué preocuparse", dice B.I.G. sobre su pequeña niña. "Todo lo que tiene que hacer es terminar la escuela. Todo lo que quiera, lo obtendrá si acaba de terminar la escuela".

Sobre sus propias razones para no completar su educación, tenía esta interesante opinión:

“No fue como si mi madre dijera: 'Termina la escuela, Christopher, y te compraré un Benz, no tienes que vender drogas para eso'. Habían dicho eso, yo habría sido un maldito graduado, el mejor de la clase".

Desde entonces, T'yanna se ha convertido en diseñadora de moda y tiene su propia línea de ropa y un sitio web que la acompaña, Notoriouss.

Faith Evans y C.J. Wallace Junior

BIG se casó con Faith Evans

Biggie Smalls se casaría con la cantante de R&B Faith Evans el 4 de agosto de 1994 y ella daría a luz a su hijo Christopher C.J. Wallace, Jr. el 29 de octubre de 1996, mientras Biggie tenía una historia de amor con Lil 'Kim, cuyo disco, Hardcore, estaba dirigiendo.

C.J. ha estado siguiendo los pasos de su padre al unirse a un grupo de rap llamado CJ & Jahad, tenían un álbum planeado para lanzarse en 2017, pero aún no se ha concretado. C.J. también persigue una carrera como actor y es un habitual en la serie de MTV Scream, donde interpreta a Amir. Pero su papel más importante hasta ahora fue interpretar a su propio padre en la película biográfica Notorious de 2009. Esto es lo que C.J. le dijo a Vibe sobre interpretar ese papel,

"Cuando hice 'Notorious', mi abuela, la Sra. [Voletta] Wallace, me dijo que debería entrar y leer el papel como mi padre. Honestamente, no quería hacerlo. No quería hacerlo porque parecía muy probable que lo hiciera, como si el hijo de Biggie fuera a interpretar a Biggie. Después de tener a mi entrenador de actuación y leerlo de verdad, comencé a descubrir cosas que no sabía sobre él. Luego me interesé más. De hecho, fue divertido ir a Nueva York, vivir como él, entrar en su antiguo apartamento, hacer lo que él hacía. Fue genial".

¿En qué año murió Biggie?

¿En qué año murió Biggie?

Biggie fue asesinado en un tiroteo desde un vehículo el 9 de marzo de 1997, mientras visitaba Los Ángeles. El rapero acababa de salir de una fiesta posterior a la XI Entrega Anual de los Soul Train Awards cuando le dispararon cuatro veces mientras estaba sentado en el asiento del pasajero delantero de uno de los autos de su séquito. Fue trasladado de urgencia al Centro Médico Cedars-Sinai, pero fue declarado muerto a la 1:15 a.m. Tenía 24 años.

Se suponía que Biggie estaría en un avión a Londres la noche en que murió, pero en cambio fue a una fiesta en Los Ángeles para celebrar el final de su segundo álbum, 'Life After Death'. Diddy recuerda; "Esa mañana recibí una llamada de Biggie ... Se suponía que debía ir a Londres. Me llamó y me dijo: 'No voy a ir a Londres'". Diddy continuó: "La llamada se repite una y otra vez en mi cabeza ... ¿Y si hubiera subido al avión?".

¿Por qué BIG cambió su nombre?

¿Por qué B.I.G cambió su nombre?

El nombre Biggie Smalls proviene de una película de 1975 llamada 'Let's Do It Again', en la que Biggie Smalls, interpretado por Calvin Lockhart, era el líder de una pandilla. No pasó mucho tiempo antes de que Lockhart demandara, y Biggie se vio obligado a cambiar su nombre oficial a Notorious B.I.G.

Por otra parte, un dato que muchos no saben es que no solo colaboró con el Rey del Pop una vez, sino que lo hizo dos veces. El primero llegó en 1995; uniéndose a MJ en la pista 'This Time Around'. Seis años después, Michael Jackson lanzó su décimo álbum de estudio 'Invincible', que incluía un verso de B.I.G.

El significado detrás de la letra 'Juicy'

“A todos los profesores que me dijeron que nunca llegaría a nada”. El maestro de Biggie le dijo que probablemente sería un recolector de basura cuando fuera mayor, su madre recuerda que Biggie contó la historia de cómo hizo algunas investigaciones y se comunicó con el maestro al día siguiente, diciendo; "Un maestro gana un salario inicial de $22,500. Un recolector de basura comienza en $29,000 ... Dijiste que algunos de nosotros aquí adentro vamos a ser recolectores de basura. Pero vamos a ganar más dinero que tú, así que está bien".

Si eres fan de Notorious BIG sin duda alguna debes ver este documental de Netflix que contiene decenas de videos nunca antes vistos del imponente rapero que influenció a la escena mundial del hip hop además que cuentan todo sobre este hombre antes de la fama, dejandolo ver como un traficante de drogas.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.