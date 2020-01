“The New Mutants” IMPACTA con su terrorífico tráiler ¡Sorprendente!

“The New Mutants” IMPACTA con su nuevo tráiler ¡Sorprendente!

The New Mutants, se presume que es una película no muy extensa dentro del universo de los X-Men, dirigida por Josh Boone que ahora por fin ya tiene su fecha oficial de estreno y su primer tráiler oficial que se presume sorprendente.

El primer avance de esta cinta se ve a una serie de mutantes jóvenes que están encerrados contra su voluntad en una especie de hospital psiquiátrico custodiado por poderes, donde un total de cinco de ellos, deben enfrentar extraños eventos sobrenaturales que pondrán a prueba sus poderes y la amistad que van creando conforme las cosas se ponen peores.

Hay que destacar los jóvenes mutantes están ahí por haber hecho cosas malas con sus poderes, pero quizá no se trate de mutantes malos (al estilo de la pandilla de Magneto), sino de aquellos que no pueden controlar sus poderes (al estilo de Jean Grey).

Parte de la sinopsis descifra lo siguiente: “Un thriller de horror original ambientado en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes están encerrados para ser monitoreados. Cuando extraños eventos comienzan a suceder, sus habilidades nuevas de mutantes y su amistad será puesta a prueba mientras luchan e intentan sobrevivir“.

¿Cuál es la novedad de The New Mutants?

El tan esperado tráiler llama la atención por el hecho de que se trate de una película de horror dentro del universo de los cómics y no sólo en cuanto a lo horrible del tema de los retrasos en su fecha de estreno, sino en cuanto a la historia y el contexto de la misma.

Cabe mencionar que el primer tráiler de The New Mutants salió hace dos años cuando su fecha de lanzamiento estaba programada para el 13 de abril de 2018, pero se cambió casi un año al 22 de febrero de 2019, pero no puedo consolidarse por lo que la fecha se movió al 2 de agosto de 2019 y con la compra de Fox por Disney, la enorme compañía decidió mover la fecha para abril de 2020.

The New Mutants está protagonizada por Anya Taylor-Joy (The Witch, Split), Maisie Williams (Game of Thrones), Henry Zaga (Teen Wolf), Blu Hunt (Another Life) y Charlie Heaton (Stranger Things).